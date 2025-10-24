МЕРЦЕДЕС ПОВУЧЕН СА ТРЖИШТА У СРБИЈИ ЗБОГ РИЗИКА ОД ПОВРЕДЕ! Опасне проблеме са опругом имају ОВА МЕРЦЕДЕСОВА ВОЗИЛА
24.10.2025. 13:13 13:19
БЕОГРАД: Теретна возила Мерцедес-Бенз модел Actros 963 произведена у периоду од 15.02.2023. до 16.06.2023. године повлаче се са тржишта Србије због ризика од повреда, објављено је на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине (НЕПРО).
Kако је наведено, на обухваћеним возилима, корозија на предњој лиснатој опрузи може довести до лома, што може проузорковати губитак контроле над возилом и повећати ризик од повреда.
Земља порекла возила је Немачка.