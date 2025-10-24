ТРАМПОВЕ ЦАРИНЕ УЧИНИЛЕ СВОЈЕ Кина претекла Амере, сад је главни трговински партнер Немачке
Кина је претекла САД као водећи трговински партнер Немачке у првих осам месеци 2025. године, објавио је Ројтерс, позивајући се на прелиминарне податке немачког завода за статистику.
Ова промена долази након што је Вашингтон увео значајне царине на робу из ЕУ под америчким председником Доналдом Трампом. Већина европске робе тренутно се суочава са царином од 15 одсто, док је стопа за аутомобиле 25 посто.
Немачки увоз и извоз са Кином износио је 163,4 милијарде евра од јануара до августа, док је билатерална трговина Немачке са САД износила 162,8 милијарди евра, наводи РТ интернешенел.
Немачки извоз у САД пао је на 99,6 милијарди евра у периоду јануар-август, што је пад од 7,4 одсто у односу на претходну годину, што одражава слабију потражњу за немачким аутомобилима, машинама и хемикалијама, наводи се у извештају.
Иако је немачки увоз америчке робе порастао за око 9 процената у периоду јануар-јул 2025. године, према подацима САД, Немачка извози далеко више у САД него што увози, дајући паду извоза од преко 7 посто већу тежину у укупним трговинским бројкама.
Америчке царине су имале реметилачки утицај на глобалну трговину и утицале су на америчку трговину са бројним земљама, рекао је Ванг Јивеј, директор Центра за студије Европске уније на Универзитету Ренмин у Кини. Како преноси "Глобал тајмс", он је истакао обостране користи од глобализације и билатералне сарадње у поређењу са политикама које следи Вашингтон.
Карстен Бжески, глобални шеф макроекономије у ИНГ-у, рекао је за Ројтерс да је опоравак немачког извоза у САД "мало вероватан у блиској будућности".