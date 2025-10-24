overcast clouds
ИЗРАЂУЈЕ СЕ ВАЖАН КАТАЛОГ Ако имате производни, складишни или пословни простор - јавите се

24.10.2025. 12:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Youtube Printscreen

Град Зрењанин обавештава јавност да је покренут поступак израде каталога браунфилд локација.

Каталог браунфилд локација биће израђен у циљу прикупљања релевантних информација о расположивим капацитетима и стању објеката за производњу, пословање и складиштење како би се унапредили развој привреде и пословно окружење.

Сви власници производних, складишних и пословних простора на територији града, минималне површине 200 квадратних метара, позвани су да, уколико су заинтересовани, попуне онлине упитник који се налази ОВДЕ.

Рок за попуњавање упитника је 15. новембар.

За додатне информације заинтересовани се могу обратити Оливери Радић на е-маил адресу [email protected] или путем телефона 066 866 00 52.

инвестиције каталог позив
