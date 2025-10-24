ИЗРАЂУЈЕ СЕ ВАЖАН КАТАЛОГ Ако имате производни, складишни или пословни простор - јавите се
24.10.2025. 12:03 12:06
Град Зрењанин обавештава јавност да је покренут поступак израде каталога браунфилд локација.
Каталог браунфилд локација биће израђен у циљу прикупљања релевантних информација о расположивим капацитетима и стању објеката за производњу, пословање и складиштење како би се унапредили развој привреде и пословно окружење.
Сви власници производних, складишних и пословних простора на територији града, минималне површине 200 квадратних метара, позвани су да, уколико су заинтересовани, попуне онлине упитник који се налази ОВДЕ.
Рок за попуњавање упитника је 15. новембар.
За додатне информације заинтересовани се могу обратити Оливери Радић на е-маил адресу [email protected] или путем телефона 066 866 00 52.