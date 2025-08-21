КОД ЛЕКАРА БИЛА САМО ЈЕДНОМ?!
ЖИВИ БАЛКАНСКИ САН Наставница у Немачкој већ 16 година на боловању, А ПРИМА ПУНУ ПЛАТУ
Наставница у немачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија већ 16 година је на боловању и прима пуну плату, али сада је Врховни суд пресудио да је са тим завршено и да мора да се подвргне медицинском прегледу, преносе данас немачки медији.
Наставница из Дуизбурга од 2009. не ради и није одржала ниједан час, али је упркос томе примала плату из месеца у месец, преноси Билд.
Она је континуирано продужавала боловање због менталних проблема.
За све те године, наставница је само једном посетила лекара, а разлог за то је што покрајина Северна Рајна-Вестфалија није издала одговарајући налог.
Када јој је најзад у априлу ове године наложено да оде на преглед, она је покушала и то да избегне и поднела је жалбу у којој је навела да јој после 16 година дуге болести која ју је онемогућила да ради, налог “више није разумљив”.
Административни суд у Диселдорфу одбацио је, међутим, њену жалбу а ту одлуку 12. августа подржао је и Високи суд.
Сада предстоји да лекар утврди да ли наставница заиста није способна да ради , а у том случају она неће примате пуну плату, већ умањену пензију и мораће сама да сноси трошкове процедуре, пренео је Билд.