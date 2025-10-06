ИНЦИДЕНТ ЗБОГ БОЖАНСТВА Адвокат потегао ципелу на судију Врховног суда!
ЊУ ДЕЛХИ: Један адвокат покушао је да гађа ципелом главног судију Врховног суда Индије Б.Р. Гаваија због судијиних недавних изјава о хиндуистичком божанству Вишну, пренели су данас индијски медији и адвокати који су присуствовали рочишту.
Судија Гаваи је у одвојеним судским поступцима недавно рекао да би човек који је поднео захтев за замену оштећене статуе бога Вишну требало "лично да замоли само божанство да нешто уради тим поводом", а потом је и званично одбио захтев, преноси Ројтерс.
Адвокат је у понедељак пришао издигнутом судијском столу за којим је седео Гаваи, али га је зауставило обезбеђење јер је намеравао да баци на судију некакав предмет, а правни вебсајт Лајв Ло пренео је да није јасно да ли је предмет у руци нападача била ципела или згужвани папир.
Судија Гаваи је рекао прошлог месеца да су његове примедбе у суду о богу Вишну погрешно протумачене и поручио је да поштује све религије.
"Овакво понашање је супротно достојанству правне професије и противно уставним вредностима пристојности, дисциплине и институционалног интегритета", саопштило је Удружење адвоката Врховног суда.