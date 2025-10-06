САЊАЛИ СТЕ ДА ВАС НЕКО ЗОВЕ? Ево шта значи када чујете своје име док сањате
Чути глас који дозива ваше име током сна често је добар знак.
Обично значи да сте аутентични. Међутим, када је глас који вас зове познат, то такође може да указује на то како се осећате према тој особи или изазвати одређене емоције које симболизују нешто важније.
Чути глас који вас дозива може, зависно од тона и ситуације сна, бити узнемиравајуће, али уједно и снажан позив на улазак у дубине властитог Ја. Најчешће сте управо ви особа која тражи вашу пажњу, а не странци. Али, према страници Psychologist World, гласови могу припадати мајци, божанству у које верујете. Истовремено могу звучати уплакано и уплашено па свака од тих појава има другачије значење.
Чујете ли више гласова, снови вам поручују како су пред вама периоди помирења и лепе комуникације с блиским особама. У случају да су гласови високог тона, бојите се да ћете разочарати своју околину, а не само себе и бежите од непријатних ситуација и сукоба. Гласови који одају тугу, упозоравају како бисте својим деловањем могли некога угрозити.
Многи сматрају како присутност, а посебно позив усмерен према особи која сања, кроз глас за који се тада помисли како припада божанству, сугерише напредак у свакодневном животу, а који је резултат несебичног деловања.
Ако дозивате сами себе, ум покушава да вам укаже на одређену појаву на јави. Пред вама је потенцијално велика животна одлука и прекретница којој треба приступити одговорно. Овај позив омогућује вам да преиспитате свој карактер и потенцијале и размислите колико сте верни себи и интегритету који желите да створите. Ум вас позива да се окренете према средишту себе и вратите поверење у своје деловање.