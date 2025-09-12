ЕВО КОМЕ ДО 20. СЕПТЕМБРА СТИЖЕ БРДО ПАРА Ова три знака добијају неочекивани новац, плату из снова или бољи посао!
Финансијска срећа до 20. септембра 2025. године долази за три знака хороскопа.
До 20 септембра универзум шаље јасне сигнале појединим знацима хороскопа да су на правом путу ка финансијском изобиљу. Ово је период када се све мења муњевитом брзином. Очекују их изненадни добици, нове пословне прилике и новац који долази онда кад га најмање очекујете. У наставку откријте да ли је ваш знак међу срећницима!
♊︎ Близанци
Близанци, стиже вам плата из снова! До 20. септембра, посао и каријера доносе вам значајан финансијски помак. Универзум вас гура ка томе да пратите свој животни позив и радите оно што вам заиста прија. 16. септембра, Месец се налази у коњукцији с Јупитером, а све што Јупитер дотакне, шири се, укључујући и ваше финансије! Могућа су унапређења, већа плата, бонуси или чак понуда за нови посао. Наставите да улажете труд јер се исплата приближава брже него што мислите!
♍︎ Девица
Девице, спремите џепове, новац стиже са свих страна! 18. септембра, Меркур прелази у Вагу, отварајући врата за финансијски раст и комуникацију о новцу. Овај транзит траје до 6. октобра и доноси шансу да се коначно опоравите финансијски. Очекујте враћање старог дуга или инвестиције, непланиране добитке, боље преговоре на послу. Али не дозволите другима да вас искористе. Ако радите у тиму, побрините се да свако уради свој део.
♌︎ Лав
Лавови, престаните да радите, време је да вам новац сам долази! 19. септембра, Венера улази у Девицу и остаје ту до 13. октобра. Венера је планета новца и уживања, а сада доноси стабилност и неочекиване финансијске добитке. Можда ће вам деловати као да се све променило преко ноћи, али заправо је то резултат вашег досадашњег рада, пише "Your Танго". Ово је идеалан период да покренете сопствени посао, одбијете непотребне трошкове и уложите у себе. Не трошите импулсивно, паметно инвестирајте у своју будућност!