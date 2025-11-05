clear sky
6°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВЕМБАР КОЈИ ЋЕ СВЕ ОКРЕНУТИ НАОПАЧКЕ Ови знакови ће тешко испливати, А КОМЕ ЋЕ СВЕ БИТИ МЕД И МЛЕКО?

05.11.2025. 22:23 22:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Pixabay.com

Новембар 2025. године долази са снажним астролошким таласима који ће потрести све знакове Зодијака.

Овај месец носи интензивну енергију Плутона и Сатурна, али и благотворни утицај Венере и Јупитера, што значи: лична трансформација, емотивно растерећење и нове прилике на сваком кораку.

Ован – каријера на првом месту

Овнови ће бити мотивисани да постигну професионални напредак. Средина месеца доноси нове пословне прилике, док крај осигурава финансијску стабилност.

Бик – емотивна равнотежа

Бикови проналазе хармонију између приватног и пословног живота. Породица и љубав добијају нови значај, а крај месеца доноси мир и сигурност.

Близанци – комуникација као оружје

Друштвени живот и нова познанства биће у центру пажње. Преговори и договори могу отворити врата дугорочним успесима.

Рак – време за повлачење и самопроцену

Ракови ће се осећати потребу да се повуку и преиспитају прошле одлуке. Здравље и емоционална равнотежа биће приоритет.

Лав – љубав и креативност

Лавови улазе у период романтичних прилика и креативног инспирисања. Пословно их очекује признање за труд.

Девица – ред и организованост

Девице ће тежити структури и дисциплини. Идеално време за практична решења и планирање будућности.

Вага – хармонија у свим односима

Ваге ће налазити равнотежу у љубави и пријатељствима. Шарм и дипломатија доносе успех и на послу.

Шкорпија – лична трансформација

Шкорпије ће ослобађати старе обрасце. Крај месеца доноси нове почетке.

Стрелац – шири видике

Стрелчеви ће се окренути учењу и путовањима. Нове идеје и контакти могу донети важне прилике.

Јарац – фокус на финансијама

Јарци ће се бавити новцем и инвестицијама. Мудре одлуке доносе стабилност.

Водолија – нови људи, нове шансе

Водолии ће ући у период нових партнерстава и изненађујућих љубавних обрта.

Рибе – здравље и рутина

Рибе ће усмерити пажњу на здравље и свакодневне навике. Мале промене у животном стилу дају велике резултате.

 

Астро хороскоп зодијак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај