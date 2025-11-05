clear sky
7°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УНИВЕРЗАЛНО ТЕСТО ЗА СВЕ ПИТЕ, НЕ ЦЕПА СЕ И НЕ ЛЕПИ! Један састојак чини га еластичним и глатким, а имамо га у КУХИЊИ

05.11.2025. 21:48 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam/Дневник
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Ако волите домаће пите, знате да је тајна у савршеном тесту. Оно мора бити еластично, глатко и послушно под рукама, да се лако развлачи, не пуца и не нервира!

Доносимо проверени рецепт за универзално тесто које можете користити за сваку врсту пите, од сирнице до бундеваре.

Потребни састојци:

           700 г брашна (тип 500)

           1 кашичица соли

           1 супена кашика уља

           1 супена кашика сирћета (9%)

           400 мл воде

да
Фото: freepik, ilustracija

Ако се чудите откуда сирће, заправо у њему је тајна. Оно ће учинити да се ваша кора развлачи да буде танка, а да не пуца.

Ова количина је идеална за тесто средње чврстине, довољно меко да се лепо развлачи, а опет довољно компактно да се не лепи и не пуца.

Припрема:

У већој посуди помешајте брашно и со. Додајте уље и сирће, па постепено сипајте воду и месите док се маса не сједини. Наставите да месите док се тесто не почне одвајати од зидова посуде и постане глатко и еластично.

Када га умесите, обликујте га у куглу, премажите танким слојем уља и покријте чистом крпом. Оставите тесто да одмори на собној температури, не мора у фрижидер. Идеално је ако га оставите преко ноћи, јер ће тако постати још мекше и податније.

da
Фото: freepik, ilustracija

Ујутру поделите тесто на мање јуфкице. По потреби додајте мало брашна да се не лепи. Сваку јуфкицу прво разваљајте оклагијом на величину мањег колача, а затим пажљиво развуците рукама на жељену дебљину.

Савети:

Ако правите већу количину пита, слободно повећајте мере.

Тесто је довољно еластично и не пуца, па ћете га с лакоћом развући до танког слоја.

Идеално је за све врсте пита: сирницу, тиквењак, кромпирушу, зељаницу или питу с месом.

Резултат?

Меко, савитљиво и глатко тесто које се развлачи као сан, – без живцирања и без пуцања!

Ваше домаће пите биће лагане, хрскаве и укусне, баш као оне „из рерне наших бака“, пише 24.седам

 

тесто рецепт храна
Извор:
24 sedam/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај