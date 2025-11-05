УНИВЕРЗАЛНО ТЕСТО ЗА СВЕ ПИТЕ, НЕ ЦЕПА СЕ И НЕ ЛЕПИ! Један састојак чини га еластичним и глатким, а имамо га у КУХИЊИ
Ако волите домаће пите, знате да је тајна у савршеном тесту. Оно мора бити еластично, глатко и послушно под рукама, да се лако развлачи, не пуца и не нервира!
Доносимо проверени рецепт за универзално тесто које можете користити за сваку врсту пите, од сирнице до бундеваре.
Потребни састојци:
• 700 г брашна (тип 500)
• 1 кашичица соли
• 1 супена кашика уља
• 1 супена кашика сирћета (9%)
• 400 мл воде
Ако се чудите откуда сирће, заправо у њему је тајна. Оно ће учинити да се ваша кора развлачи да буде танка, а да не пуца.
Ова количина је идеална за тесто средње чврстине, довољно меко да се лепо развлачи, а опет довољно компактно да се не лепи и не пуца.
Припрема:
У већој посуди помешајте брашно и со. Додајте уље и сирће, па постепено сипајте воду и месите док се маса не сједини. Наставите да месите док се тесто не почне одвајати од зидова посуде и постане глатко и еластично.
Када га умесите, обликујте га у куглу, премажите танким слојем уља и покријте чистом крпом. Оставите тесто да одмори на собној температури, не мора у фрижидер. Идеално је ако га оставите преко ноћи, јер ће тако постати још мекше и податније.
Ујутру поделите тесто на мање јуфкице. По потреби додајте мало брашна да се не лепи. Сваку јуфкицу прво разваљајте оклагијом на величину мањег колача, а затим пажљиво развуците рукама на жељену дебљину.
Савети:
Ако правите већу количину пита, слободно повећајте мере.
Тесто је довољно еластично и не пуца, па ћете га с лакоћом развући до танког слоја.
Идеално је за све врсте пита: сирницу, тиквењак, кромпирушу, зељаницу или питу с месом.
Резултат?
Меко, савитљиво и глатко тесто које се развлачи као сан, – без живцирања и без пуцања!
Ваше домаће пите биће лагане, хрскаве и укусне, баш као оне „из рерне наших бака“, пише 24.седам