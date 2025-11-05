ЖИВОТ ХАЛИДА БЕШЛИЋА БИЋЕ ПРЕТОЧЕН И НА ФИЛМ! Снимање почиње ускоро, а премијера се очекује крајем 2026. године
Филм о легендарном певачу Халиду Бешлићу требало би да изађе крајем 2026. године.
Познати естрадни менаџер из Босне за домаће медије открио је да ће ускоро почети снимање биографског филма о Халиду Бешлићу који је преминуо почетком октобра после борбе са тешком болешћу.
Филм ће пратити Халидов пут од раних дана у Кнежини код Олова, преко сарајевских кафана седамдесетих, до статуса једне од најпрепознатљивијих музичких личности Балкана. Посебан фокус биће стављен на тренутке који су обележили његов живот, тешку саобраћајну несрећу коју је преживео, његову љубав према породици и публици, хуманим делима, али и истрајност којом је задржао скромност упркос огромном успеху.
"Већ се велико у босанској чаршији прича да се ради на реализацији филма о овом великом уметнику. Халид је симбол једне епохе. Његова животна прича носи у себи све: радост, тугу, борбу, понос. То није само филм о певачу, него о човеку који је кроз музику ујединио људе", рекао је овај менаџер за Курир, али је замолио за дискрецију:
"Не желим да ја будем тај који ће јавно да открије и прича о детаљима филма. Када се заврши нацрт и поразговара са породицом, онда ће се то званично знати. Сада је све на нивоу идеје, једне лепе идје која полако почиње да живи."
Једном приликом , Халид је у разговору за медије изјавио да би му била част да његов живот бити преточен у филм, али и да се "помало плаши" како би све то могло да изгледа.
"Надам се да ће то бити искрено, да ће људи препознати мене, оног Халида који је увек био свој", рекао је пре неколико година Бешлић, којем је било важније да остане упамћен као добар човек него као добар певач.
Снимање филма планирано је на више локација у Босни и Херцеговини и Немачкој, а премијера, ако све буде како треба, очекује се крајем 2026. године, наводи Мондо