ОВО ВОЋЕ МОЖЕТЕ ДА ЈЕДЕТЕ КОЛИКО ЖЕЛИТЕ Има најмање шећера и савршен је избор за здраву исхрану
Једно воће има убедљиво најмање шећера – једите га кад год пожелите и колико год желите, без икакве гриже савести!
У свету здраве исхране увек тражимо опције које задовољавају нашу потребу за слатким, али без превеликог уноса шећера.
Ево неколико врста воћа у којима можете уживати без гриже савести:
Брескве – Осим што су сочне и укусне, брескве су и нискокалоричне. Са мање од 13 грама шећера, ово воће је богато влакнима, калијумом и витаминима А и Ц, што пружа подршку здрављу срца и варењу.
Грејпфрут – Ово цитрусно воће се издваја као нискокалорична опција са мање од 11 грама шећера у половини плода. Поред тога што обилује витаминима А и Ц, грејпфрут јача имуни систем и освежава воћне салате и напитке.
Поморанџе – Док је сок од поморанџе богат шећером, сама поморанџа садржи мање од 12 грама шећера. Ово воће је пуно влакана и витамина Ц, што га чини идеалним савезником у очувању имунитета и здравља срца.
Јагоде – Са свега седам грама шећера по шољици, јагоде су природно слатке, али не оптерећују организам. Богате су влакнима, антиоксидансима и калијумом – одличне су за здравље срца и целокупно благостање.
МАЛИНЕ – Ове сочне бобице садрже само пет грама природног шећера по шољици, уз чак осам грама влакана. Лагане су, али хранљиве, што их чини савршеним избором за све који воде рачуна о исхрани.