ПРЕПИСАНО ИЗ БАКИНЕ СВЕСКЕ Бољу вечеру од ове не можете ни да замислите СТАРИНСКО ЈЕЛО ОБНАВЉА ЕНЕРГИЈУ И ЧУВА СТОМАК
Када умор савлада тело, а стомак зажели нешто топло и утешно, нема бољег избора од старинског јела које су наше баке спремале са љубављу.
Ово јело није само укусно — оно је прави мелем за црева, враћа снагу после напорног дана и буди успомене на детињство.
Тајна његове посебности крије се у једноставним, домаћим састојцима: кукурузно брашно, кисело млеко, мало белог лука и прстохват пажње.
Припрема је брза и једноставна, а резултат је топла, кремаста вечера која умирује стомак и пуни енергијом.
-
Кукурузно брашно помаже варењу и даје осећај ситости
-
Кисело млеко обнавља цревну флору
-
Бели лук делује противупално и јача имунитет
Ово јело често називамо „вечера за душу“ — не само да храни тело, већ доноси осећај мира и задовољства.
Идеално је за хладне јесење вечери и може се послужити уз домаћи хлеб, млади сир или печене паприке.
Рецепт из бакине свеске:
-
У шерпи загрејте 500 мл воде са мало соли.
-
Додајте 5 кашика кукурузног брашна и мешајте док не постане густо.
-
Склоните са ватре и додајте 200 мл киселог млека.
-
По жељи додајте ситно сечкани бели лук.
-
Послужите топло, уз осмех.
Зашто га волимо? Зато што не тражи много, а даје све. У свету брзих оброка и индустријске хране, оваква вечера подсећа на оно што је заиста важно — једноставност, здравље и домаћи укус.