clear sky
5°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕПИСАНО ИЗ БАКИНЕ СВЕСКЕ Бољу вечеру од ове не можете ни да замислите СТАРИНСКО ЈЕЛО ОБНАВЉА ЕНЕРГИЈУ И ЧУВА СТОМАК

05.11.2025. 23:10 23:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Pexels.com

Када умор савлада тело, а стомак зажели нешто топло и утешно, нема бољег избора од старинског јела које су наше баке спремале са љубављу. 

Ово јело није само укусно — оно је прави мелем за црева, враћа снагу после напорног дана и буди успомене на детињство.

Тајна његове посебности крије се у једноставним, домаћим састојцима: кукурузно брашно, кисело млеко, мало белог лука и прстохват пажње. 

Припрема је брза и једноставна, а резултат је топла, кремаста вечера која умирује стомак и пуни енергијом.

  • Кукурузно брашно помаже варењу и даје осећај ситости

  • Кисело млеко обнавља цревну флору

  • Бели лук делује противупално и јача имунитет

Ово јело често називамо „вечера за душу“ — не само да храни тело, већ доноси осећај мира и задовољства. 

Идеално је за хладне јесење вечери и може се послужити уз домаћи хлеб, млади сир или печене паприке.

Рецепт из бакине свеске:

  1. У шерпи загрејте 500 мл воде са мало соли.

  2. Додајте 5 кашика кукурузног брашна и мешајте док не постане густо.

  3. Склоните са ватре и додајте 200 мл киселог млека.

  4. По жељи додајте ситно сечкани бели лук.

  5. Послужите топло, уз осмех.

Зашто га волимо? Зато што не тражи много, а даје све. У свету брзих оброка и индустријске хране, оваква вечера подсећа на оно што је заиста важно — једноставност, здравље и домаћи укус.

 

вечера палента
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај