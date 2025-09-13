ЧУВЕНА БАКА ГИНИСОВА РЕКОРДЕРКА Чак 648 дана провела на Експо изложбама, планира да посети и Србију
Јапанка Томијо Јамада, широм света позната као „Експо бака“, ушла је у Гинисову књигу рекорда као особа која је посетила највише међународних изложби у историји, провевши невероватних 648 дана на различитим Експо изложбама.
Више од двадесет година Томијо обилази светске и специјализоване изложбе, путујући од града до града, од континента до континента, са једном једноставном али моћном мисијом: да повезује људе, културе и идеје широм планете, наводи се у саопштењу прес тима Експо 2027 Београд.
Њена фасцинација Експо изложбама почела је сасвим случајно 2005. године, када је, водећи се саветом лекара да проводи време у шетњи, решила да посети Експо у Аичију, у њеном родном Јапану. Била је одушевљена шаренилом павиљона, сусретима са људима из целог света и осећајем да је на једном месту могуће „прошетати планетом“ за само један дан.
Тај први утисак, али и чињеница да су шетње Експо сајтом допринеле побољшању њеног здравственог стања, довели су до тога да ово постане њена животна страст. Од тада, Томијо обилази међународне изложбе, пажљиво планирајући путовања и чувајући сваку пропусницу као драгоцен сувенир једне глобалне авантуре.
Током њене најновије авантуре, Експа 2025 у Осаки, Томијо је обишла и српски павиљон, где је, као и увек, пленила пажњу својим шареним шеширом, ведрим духом и искреним одушевљењем.
Задивљена креативношћу и иновативношћу поставке, дуго се задржала у разговору са нашим представницима и поручила да Србија има снажну енергију и идеје које свет мора да упозна. Том приликом, Томијо је најавила да планира да 2027. године дође у Србију како би присуствовала специјализованој изложби у Београду.
-У дугој историји међународних изложби, никада се није догодило да „игра“ буде главна тема. Управо зато, искрено желим да сви заједно удружите снаге и направите један заиста диван и забаван Експо. Чекајте ме, стижем у Србију 2027 - поручила је тада „Експо бака“.
Њено име сада стоји у Гинисовој књизи рекорда као сведочанство истрајности, радозналости и љубави према свету у његовој разноликости.
Следећа станица на њеном путу је Србија и већ сада се радујемо што ће управо у Београду, на Експу 2027, наставити да гради свој рекорд и да инспирише нове генерације посетилаца да свет гледају отвореним очима и радосним срцем, наводи се у саопштењу.