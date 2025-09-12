clear sky
НАЈВЕЋА ЗАБЛУДА РАЗОТКРИВЕНА!

ЈАЈА СУ НЕОПРАВДАНО НА ЛОШЕМ ГЛАСУ! Прави кривац за висок холестерол је ОВО АЛКОХОЛНО ПИЋЕ које већина од нас редовно пије

12.09.2025. 16:32 16:43
Пише:
Дневник
Извор:
Žena.Blic
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Холестерол је једна од најчешћих тема када се говори о здрављу срца и крвних судова. Ипак, и даље постоји много митова и погрешних уверења о томе шта га подиже, шта снижава и како се може држати под контролом.

Док једни верују да га стварају само одређене намирнице, други мисле да је сав холестерол лош и да га треба у потпуности избегавати.

Нутриционисткиња Марија Милановић за Жена.рс разбија заблуде и објашњава како заправо функционише холестерол у нашем организму. Говори о томе које грешке у исхрани најчешће правимо, коју храну и пића никако не препоручује, али и које мале промене у свакодневним навикама могу дати невероватне резултате за наше здравље.

– Када урадимо анализу крви и видимо да је укупан холестерол висок, да је добар (ХДЛ) низак, а лош (ЛДЛ) повишен – то је знак дисбаланса и јасна порука да наша исхрана није добра. Решење је у промени целокупног стила живота. На холестерол не утиче само храна, већ и стрес, недостатак сна и лоше навике у исхрани. Брза храна, грицкалице и индустријски производи пуни адитива и трансмасти главни су кривци, чак и када изгледају као "здрави" избори – објашњава Марија.

 

Заблуда је да јаја подижу холестерол

Милановић истиче да се један од највећих митова односи на јаја, јер их многи неоправдано избегавају.

– Честа је заблуда да јаја подижу холестерол. Проблем заправо праве засићене масти. Ако их смањимо, а у исхрану уведемо више здравих масти из орашастих плодова, маслиновог уља, семенки и махунарки, као и више салата и варива – холестерол ће се природно смањити.

da
Фото: freepik, ilustracija

Када је реч о млечним производима, тврди да и ту треба бити обазрив.

– Не треба претеривати са пуномасним млечним производима као што су фета сир, качкаваљ, павлака, сирни намази. Ту се такође налазе скривене транс-масти које утичу на повишен холестерол. Зато бих пре изабрала младе сиреве, грчки јогурт, кефир и кисело млеко, јер повољно утичу, чак и смањују ниво холестерола – објашњава Марија.

Велики проблем представљају и "течне калорије", којих многи нису ни свесни.

– Људи често уносе такозване течне калорије, којих нису ни свесни. Рецимо, треба избегавати све оне заслађене кафе, које имају додате сирупе, јер осим шећера садрже и транс-масти.

Када је реч о слаткишима и алкохолу, нутриционисткиња саветује:

– Све могуће чоколаде – изузев црне са што већим уделом какаа, која је заправо добра, чак може и позитивно да утиче на холестерол – треба избегавати. Поред тога, ту су сва газирана пића и наравно алкохол. Можда најгоре, што ће вероватно многе разочарати, је пиво – оно је тихи убица и директно утиче на повећање лошег холестерола, а најбоља опција, коју бих ја изабрала, је вино, пре свега бело. Коктели такође, препуни су шећера, тако да све то на дуже стазе оптерећује јетру и доводи до слагања масних наслага које желимо да избегнемо.

da
Фото: freepik, ilustracija

Стил живота игра кључну улогу

Осим правилне исхране, нутриционисткиња наглашава да и стил живота игра кључну улогу. Саветује одлазак на спавање до 23 часа, избегавање екрана пред одлазак у кревет и спавање у замраченој просторији ради бољег одмора. Препоручује и свакодневну физичку активност, макар у виду шетње, редовне оброке, припрему хране код куће и уношење бар једне порције салате дневно – једноставне навике које свако може да уведе одмах. Резултати оваквог приступа, како каже, могу бити изненађујуће брзи.

– У зависности од озбиљности ситуације, уколико је некоме већ веома масна јетра и ако је отишло толико далеко, терапија је неизбежна, али у већини случајева већ кроз 2-3 месеца, када се навике промене, резултати се преполове, што говори да је промена стила живота број један у решавању тог проблема.

За крај, Марија препоручује и додатну подршку у виду чајева и суплемената:

– Постоје чајеви који су добри, рецимо чај од ђумбира, артичоке, од кукурузне свиле... Ја бих особи која има повишен ниво холестерола увела што више рибе у исхрану, посебно морске –лосос, харинга, скуша – оне имају много омега-3 масних киселина. И рецимо, суплементација са омега-3 је одлична у смањивању холестерола – закључила је Марија Милановић за Жена.рс.

