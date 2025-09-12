НАЈВЕЋА ЗАБЛУДА РАЗОТКРИВЕНА!
ЈАЈА СУ НЕОПРАВДАНО НА ЛОШЕМ ГЛАСУ! Прави кривац за висок холестерол је ОВО АЛКОХОЛНО ПИЋЕ које већина од нас редовно пије
Холестерол је једна од најчешћих тема када се говори о здрављу срца и крвних судова. Ипак, и даље постоји много митова и погрешних уверења о томе шта га подиже, шта снижава и како се може држати под контролом.
Док једни верују да га стварају само одређене намирнице, други мисле да је сав холестерол лош и да га треба у потпуности избегавати.
Нутриционисткиња Марија Милановић за Жена.рс разбија заблуде и објашњава како заправо функционише холестерол у нашем организму. Говори о томе које грешке у исхрани најчешће правимо, коју храну и пића никако не препоручује, али и које мале промене у свакодневним навикама могу дати невероватне резултате за наше здравље.
– Када урадимо анализу крви и видимо да је укупан холестерол висок, да је добар (ХДЛ) низак, а лош (ЛДЛ) повишен – то је знак дисбаланса и јасна порука да наша исхрана није добра. Решење је у промени целокупног стила живота. На холестерол не утиче само храна, већ и стрес, недостатак сна и лоше навике у исхрани. Брза храна, грицкалице и индустријски производи пуни адитива и трансмасти главни су кривци, чак и када изгледају као "здрави" избори – објашњава Марија.
Заблуда је да јаја подижу холестерол
Милановић истиче да се један од највећих митова односи на јаја, јер их многи неоправдано избегавају.
– Честа је заблуда да јаја подижу холестерол. Проблем заправо праве засићене масти. Ако их смањимо, а у исхрану уведемо више здравих масти из орашастих плодова, маслиновог уља, семенки и махунарки, као и више салата и варива – холестерол ће се природно смањити.
Када је реч о млечним производима, тврди да и ту треба бити обазрив.
– Не треба претеривати са пуномасним млечним производима као што су фета сир, качкаваљ, павлака, сирни намази. Ту се такође налазе скривене транс-масти које утичу на повишен холестерол. Зато бих пре изабрала младе сиреве, грчки јогурт, кефир и кисело млеко, јер повољно утичу, чак и смањују ниво холестерола – објашњава Марија.
Велики проблем представљају и "течне калорије", којих многи нису ни свесни.
– Људи често уносе такозване течне калорије, којих нису ни свесни. Рецимо, треба избегавати све оне заслађене кафе, које имају додате сирупе, јер осим шећера садрже и транс-масти.
Када је реч о слаткишима и алкохолу, нутриционисткиња саветује:
– Све могуће чоколаде – изузев црне са што већим уделом какаа, која је заправо добра, чак може и позитивно да утиче на холестерол – треба избегавати. Поред тога, ту су сва газирана пића и наравно алкохол. Можда најгоре, што ће вероватно многе разочарати, је пиво – оно је тихи убица и директно утиче на повећање лошег холестерола, а најбоља опција, коју бих ја изабрала, је вино, пре свега бело. Коктели такође, препуни су шећера, тако да све то на дуже стазе оптерећује јетру и доводи до слагања масних наслага које желимо да избегнемо.
Стил живота игра кључну улогу
Осим правилне исхране, нутриционисткиња наглашава да и стил живота игра кључну улогу. Саветује одлазак на спавање до 23 часа, избегавање екрана пред одлазак у кревет и спавање у замраченој просторији ради бољег одмора. Препоручује и свакодневну физичку активност, макар у виду шетње, редовне оброке, припрему хране код куће и уношење бар једне порције салате дневно – једноставне навике које свако може да уведе одмах. Резултати оваквог приступа, како каже, могу бити изненађујуће брзи.
– У зависности од озбиљности ситуације, уколико је некоме већ веома масна јетра и ако је отишло толико далеко, терапија је неизбежна, али у већини случајева већ кроз 2-3 месеца, када се навике промене, резултати се преполове, што говори да је промена стила живота број један у решавању тог проблема.
За крај, Марија препоручује и додатну подршку у виду чајева и суплемената:
– Постоје чајеви који су добри, рецимо чај од ђумбира, артичоке, од кукурузне свиле... Ја бих особи која има повишен ниво холестерола увела што више рибе у исхрану, посебно морске –лосос, харинга, скуша – оне имају много омега-3 масних киселина. И рецимо, суплементација са омега-3 је одлична у смањивању холестерола – закључила је Марија Милановић за Жена.рс.