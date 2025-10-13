ЈЕСЕЊА БАЈКА КРОЗ СРБИЈУ! Откријте места где јесен изгледа као са разгледнице МИРИСИ, звуци природе и тишина која враћа душевни мир
Мада је многима јесен асоцијација на тмурно време, често праћено падавинама и ветром, има година када је јесен у Србији нарочито лепа. И треба је искористити на најбољи могући начин.
А има ли бољег начина за уживање с јесени, од путовања?
Међу бројним планинама, бањама, језерима и националним парковима у нашој земљи, има оних који се издвајају као посебно атрактивне дестинације за јесења путовања.
Са толиким националним парковима, те бројним бањским лечилиштима, али и језерима, рекама и планинама, јасно је да Србија има толико тога да понуди туристима. И то не само с јесени, већ и у осталим периодима године. Ипак, има дестинација које су у јесењем периоду посебно атрактивне за посету.
Планине које вреди видети
Пре него што их прекрије снежни прекривач, многе планине широм наше земље вредне су посете. Што због уживања у нестварним бојама и нијансама жуте и црвене, што природи даје посебну дозу шарма, што због мира и тишине који је у том периоду године на многим дестинацијама уочљив.
Подручје Националног парка Фрушка гора и лепо уређене планинске стазе Националног парка Тара, познатог по нестварно лепим и бројним видиковцима, тек су неке од српских планина које могу бити нарочито интересантне у јесењем периоду. Ништа мање, додуше него планине Златибор и Златар.
Уколико нисте љубитељ скијања и других зимских активности, онда ни чувени ски центар на Копаонику није лоша опција за јесења путовања. Раме уз раме са том дестинацијом стоје и Стара планина, Јастребац, Озрен и Ртањ.
Јесен у српским градовима
Некоме је можда јесен у Београду или Новом Саду, рецимо не нарочито лепа као пролеће или лето у тим градовима, али нема сумње да сваки од српских градова може да буде занимљив за посету и у том периоду године.
Ко је љубитељ шетње и посете музејима, али и другим атракцијама широм Србије, може се одлучити за кратки викенд предах у неком од градова.
Да ли ће то бити Ниш, Крагујевац или Нови Сад, а можда и Суботица, Краљево или неки други град, и није толико важно, колико је важно увидети лепоту српских градова у јесењем периоду. А ње има на претек, јер се у многима од њих налазе како културно-историјске, тако и природне знаменитости, чија је лепота посебно изражена у јесењем периоду.
Јесење уживање у бањама Србије
Генерално, посета неком од познатих бањских центара, који су у нашој земљи бројни, може бити интересантна током целе године, па и у јесен. Чак и ако временске прилике нису нарочито повољне, познато је да многи хотели у српским бањама имају одлично уређене спа и wellness центре, у којима је уживање готово загарантовано.
Као један од боље уређених у околини Београда издваја се онај, који се налази у једном од најбољих шумадијских хотела, у срцу аранђеловачке Буковичке бање. Додуше, ништа мање атрактивни нису ни спа и wellness центри у хотелима Врњачке и Сокобање.
Сем уживања у предностима које може да понуди таква врста одмора, не би требало пропустити ни шетњу по централним деловима многих бања широм Србије, како би се уживало у јесењим бојама и природи која се припрема за наступајућу зиму.