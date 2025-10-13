(ФОТО) РИЈАЛИТИ МЕГА ЗВЕЗДА СЕ ОБНАЖИЛА Цело тело прекивено сребрном и плавом бојом
Кајли Џенер је објавила нову серију голишавих фотографија на Инстаграму и тиме представила нову колекцију производа.
Ријалити звезда и предузетница Кајли Џенер још једном се огласила на мрежама како би свету представила нову колекцију бјути производа. Саму линију су инспирисале њене тинејџерске успомене, односно шминка коју је носила када је имала 17 година.
Како се види, Кајли се за прилике фотографисања обнажила - али не у потпуности. Носила је само доњи веш, а груди је "заштитила" рукама. Цело тело било је прекривено сребрном и плавом бојом за тело, а приметна је била и упечатљива сенка за очи која се савршено уклопила уз овај стајлинг.
Што се тиче модних додатака, ова млада предузетница је носила круну која симболише њен рани успех у свету славних.
"Ова Кинг Кајли колекција је само за вас. Ви сте разлог што је моја највећа жеља остварена (мисли на козметичку империју) и не бих била овде, 10 година касније, без ваше подршке.
Из свег срца вам се захваљујем што сте били на овом путовању са мном. Надам се да ће вас ова колекција усрећити, баш као што сте и ви мене", написала је Кајли, те објаснила да је нова бјути линија инспирисана њеним стилом који је неговала када је имала 17 година.