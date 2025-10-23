moderate rain
20°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Следи драстичан пад температуре! ХИТНО СЕ ОГЛАСИО РХМЗ: Срем и Бачка нека се спреме за ОБИЛНЕ ПЉУСКОВЕ, Банату прете ОЛУЈНИ ВЕТРОВИ

23.10.2025. 19:38 19:43
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
Коментари (0)
време
Фото: pexels.com

Након неколико правих летњих дана са температурама преко 20 степени, долази нам право јесење време са обилнијим пљусковима.

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) најављује падавине крајем дана уз појачани ветар.

До краја дана топло време за овај период године, уз умерен и јак јужни и југоисточни ветар који ће крајем дана на југу Баната и у доњем Подунављу имати и олујне ударе. На северу и северозападу облачно, местимично са слабом кишом, у осталим пределима мало до умерено облачно, прогнозира РХМЗ.

Обилнији пљускови почињу прво у Срему, Бачкој, западној и југозападној Србији током ноћи четвртка на петак. 
 

Температура ће бити у драстичном паду.

Увече јаче наоблачење са кишом и пљусковима које ће захватити Срем, Бачку, западну и југозападну Србију, током ноћи ка петку, прошириће се и на остале пределе, температура ће бити у паду, а ветар у скретању на умерен северозападни, појаснили су из Хидрометеоролошког завода, пише Мондо.

 

РХМЗ рхмз упозорење пљускови Метео
Извор:
Мондо
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Једни уживају, други једва стоје на ногама! НЕВЕРОВАТНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА ОВО ДОБА ГОДИНЕ ШИРОМ СРБИЈЕ Ово су најновије бројке са сајта РХМЗ
нови сад

Једни уживају, други једва стоје на ногама! НЕВЕРОВАТНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА ОВО ДОБА ГОДИНЕ ШИРОМ СРБИЈЕ Ово су најновије бројке са сајта РХМЗ

23.10.2025. 15:50 15:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај