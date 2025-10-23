Следи драстичан пад температуре! ХИТНО СЕ ОГЛАСИО РХМЗ: Срем и Бачка нека се спреме за ОБИЛНЕ ПЉУСКОВЕ, Банату прете ОЛУЈНИ ВЕТРОВИ
Након неколико правих летњих дана са температурама преко 20 степени, долази нам право јесење време са обилнијим пљусковима.
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) најављује падавине крајем дана уз појачани ветар.
До краја дана топло време за овај период године, уз умерен и јак јужни и југоисточни ветар који ће крајем дана на југу Баната и у доњем Подунављу имати и олујне ударе. На северу и северозападу облачно, местимично са слабом кишом, у осталим пределима мало до умерено облачно, прогнозира РХМЗ.
Обилнији пљускови почињу прво у Срему, Бачкој, западној и југозападној Србији током ноћи четвртка на петак.
Температура ће бити у драстичном паду.
Увече јаче наоблачење са кишом и пљусковима које ће захватити Срем, Бачку, западну и југозападну Србију, током ноћи ка петку, прошириће се и на остале пределе, температура ће бити у паду, а ветар у скретању на умерен северозападни, појаснили су из Хидрометеоролошког завода, пише Мондо.