Једни уживају, други једва стоје на ногама! НЕВЕРОВАТНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА ОВО ДОБА ГОДИНЕ ШИРОМ СРБИЈЕ Ово су најновије бројке са сајта РХМЗ
Грађани Србије данас уживају у правом "летњем дану" усред дубоке јесени, чиме је настављен необичан температурни ролеркостер овог октобра.
Жива на термометру се у многим градовима попела до невероватних 25, па чак и 26 степени Целзијуса, чиме је овај четвртак званично проглашен најтоплијим даном у месецу.
Овакве температуре су карактеристичне за касно лето или "Михољско лето" у првој половини октобра, али су неуобичајене за сам крај треће декаде.
Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), температуре око 14 часова достигле су максимум од 25°Ц у Београду и још шест градова Србије, док је на западу земље (нпр. у Подрињу) локално измерено и до 26°Ц.
Овај температурни скок је последица притицања веома топлог ваздуха са Медитерана, праћеног јаким јужним и југоисточним ветром (кошавом), који је у појединим крајевима, посебно на југу Баната, имао и олујне ударе.
Ипак, сунчаној идили је одзвонило. Метеоролози упозоравају да ће уживање у мајицама кратких рукава бити кратког века.
Већ крајем дана и током вечери очекује се нагла промена времена, пише Телеграф.