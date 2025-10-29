ОРБАН ПРЕД ТРАМПОМ БРАНИ РУСКУ НАФТУ: „Без ње ћемо остати у мраку“
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп планира да се 8. новембра састане с мађарским премијером Виктором Орбаном, сазнаје Блумберг позивајући се на извор који је упознат с плановима, желећи да остане анониман јер састанак још није званично најављен.
Локација састанка још није утврђена, а очекује се да ће главна тема разговора бити заштита Мађарске од последица америчких санкција на руску нафту, најавио је Орбан раније ове недеље, наводећи да ће се састати са Трампом у Вашингтону.
Мађарска је и даље у великој мери зависна од увоза нафте и гаса из Русије, а за разлику од већине чланица Европске уније које су, након руске инвазије на Украјину 2022. године, смањиле ослањање на руску енергију, Будимпешта је своје увозе чак и повећала, појашњава Блумберг.
Таква зависност сада представља ризик за енергетску безбедност земље, будући да америчке санкције против највећих руских нафтних компанија имају за циљ да приморају председника Владимира Путина на преговоре о Украјини.
Мађарска влада тврди да због свог положаја без излаза на море нема алтернативу руској нафти.
Високи амерички дипломата, амбасадор САД при НАТО-у Метју Витакер, током викенда је одбацио тврдње Будимпеште да нема друге опције.
"Мађарска, за разлику од многих својих суседа, није предузела никакве кораке да смањи увоз руске енергије", рекао је Витакер у интервјуу за Фокс њуз.
Орбан је раније изјавио да је Трамп направио грешку увођењем санкција на руску нафту. САД су прошле недеље увеле санкције двема највећим руским нафтним компанијама, Росњефту и Лукоилу, а Орбан у интервјуу за италијанску Републику каже да је Трамп отишао предалеко и направио грешку циљајући руски енергетски сектор, као и да ће Мађарска пронаћи "излаз" из санкција.
"Разговарамо о томе како да изградимо одрживи систем за економију моје земље, јер Мађарска увелико зависи од руске нафте и гаса. Без њих, цене енергије ће нагло да порасту, што ће узроковати несташице у нашим залихама. Доналд Трамп није у праву у вези са Путином, обратићу се њему да га наговорим да укине санкције Русији", рекао је Орбан током посете Италији и Ватикану.
Мађарска, која нема излаз на море, увози већину фосилних горива из Русије, упркос поновљеним позивима Сједињених Америчких Држава и Европске уније да оконча своју зависност од енергије из Москве, пише Јуроњуз.
Европска комисија је одвојено саопштила да америчке санкције не представљају непосредну опасност за безбедност снабдевања Европе, јер су државе чланице обавезне да држе резерве нафте 90 дана.
У 2022. години, 61 одсто потреба Мађарске за сировом нафтом увозило се из Русије, а ове године тај удео је порастао на 92 одсто, док Словачка готово у потпуности зависи од Русије за увоз нафте.