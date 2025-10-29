clear sky
ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ЦРНУ ГОРУ! Тресло се и у Требињу

29.10.2025. 14:26 14:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф.рс
Фото: Pixabay.com

Земљотрес јачине 3,7 степени Рихтерове скале регистрован је у среду, 29. октобра у 14:19 часова, на подручју Црне Горе.

Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра (EMSC), тло се затресло 27 километара од Никшића, а потрес се осетио и у Требињу.

Епицентар земљотреса забележен је на координатама 42.926° северне ширине и 18.6564° источне дужине, док је хипоцентар био на дубини од око 10 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети нити повређенима, а надлежне службе настављају да прате ситуацију.

Извор:
Дневник/ Телеграф.рс
Пише:
Дневник
