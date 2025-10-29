ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ЦРНУ ГОРУ! Тресло се и у Требињу

Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра (EMSC), тло се затресло 27 километара од Никшића, а потрес се осетио и у Требињу.

Епицентар земљотреса забележен је на координатама 42.926° северне ширине и 18.6564° источне дужине, док је хипоцентар био на дубини од око 10 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети нити повређенима, а надлежне службе настављају да прате ситуацију.

⚠Preliminary info: #earthquake (#земљотрес) about 10 km NE of #Mojkovac (#Montenegro) 2 min ago (local time 14:19:07)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

— EMSC (@LastQuake) October 29, 2025