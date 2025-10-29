КО БРЗО ХОДА, ДОБИЈА КАЗНУ! Уводи се ограничење брзине за пешаке, ЕВО ЗАШТО

БРАТИСЛАВА: Словачки парламент усвојио је амандман на закон о саобраћају којим се од 1. јануара 2026. године уводи ограничење брзине од шест километара на сат за пешаке, бициклисте, скејтере и возаче тротинета на тротоарима у урбаним срединама.

"Главни циљ је повећање безбедности с обзиром на све већи број инцидената са тротинетима", рекао је Љубомир Важни из странке Смер, која је део владајуће коалиције словачкој премијера Роберта Фица, преноси данас бриселски Политико.

Kако истиче портал, нејасно је како ће полиција спровести закон и мерити брзину пешака, с обзиром на то да просечна брзина ходања износи између четири и пет километара на час.

Чак је и словачко Министарство унутрашњих послова изразило сумњу у оправданост мере, истичући да би "било логичније забранити електричне тротинете на тротоарима него увести опште ограничење брзине".

Опозиција је оштро критиковала ову одлуку.

Мартин Пекар из странке Прогресивна Словачка рекао је да се тиме не решава стварни проблем - безбедност пешака у саобраћају.

"Ако желимо мање судара, потребне су нам безбедније бициклистичке стазе, а не апсурдна ограничења која је физички немогуће пратити", рекао је Пекар, додајући да бициклиста "при брзини од шест километара на час једва да може да одржи равнотежу".