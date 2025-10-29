СВЕТ У ШОКУ: ДАЛА ЋЕРКУ (7) НА УСВОЈЕЊЕ ЈЕР ЖЕЛИ ДА ПУТУЈЕ СВЕТОМ СА ДЕЧКОМ „Не могу баш рећи да ми је жао. Искрено, није ме брига”
На друштвеним мрежама ових дана избио је прави талас расправа након што је млада жена на Инстаграму објавила видео у којем је отворено признала да је дала своју седмогодишњу ћерку на усвојење. Разлог? Жеља да „путује светом“ са својим дечком.
У видеу, који је убрзо постао виралан, жена без трунке туге описује дан када се одрекла мајчинства, називајући га прекретницом у свом животу.
„Данас је дан када ћу заувек оставити своју ћерку. Не могу баш рећи да ми је жао. Искрено, није ме брига. Одрекла сам се старатељства над дететом. Дала сам је на усвојење. Има седам година”, каже млада мајка у видеу.
„Ово је последњи дан како је водим у школу. Морам је одвести тамо, а после ће је усвојитељи покупити из школског дворишта. И да! Након тога сам слободна жена. Продајем кућу, купујем кампер. Спремам се да путујем светом. Јако сам узбуђена. Чекала сам овај тренутак цео свој живот. Још од када сам је родила, осећала сам грижу савести јер је нисам одмах дала, јер сам мислила да као мајка не смеш да се одрекнеш детета. Али онда сам разговарала са својим дечком и он ми је рекао да није важно шта други мисле, већ шта ја желим. А ја не желим дете“, додала је.
Људи су згрожени
Видео је изазвао лавину реакција на интернету. Док су неки корисници покушали да разумеју њену одлуку, већина је реаговала неверицом и осудом.
„Твоја ћерка можда сада то не схвата, али биће јој боље без тебе. Надам се да ће јој нови родитељи пружити много љубави, пажње и нежности“, написао је један корисник.
Други су у свему видели ироничан обрт: „Преокрет… ћерка постане успешна и захвална што ју је ‘мајка’ дала. Живот има чудан смисао за иронију.“
Но, многи коментари били су изразито критични:
„Твој живот никада неће бити благословен, девојко.“
„Остављаш је у школи и више је никада нећеш видети. То је тужно и трауматично за то јадно дете. Ако ниси желела децу, требала си користити заштиту или подвезати јајнике.“
„Ово је заправо добра ствар! Дете би имало тежак живот уз мајку која га не жели и која га мрзи.“
Ови коментари преплавили су друштвене мреже, покренувши бурну дебату о изборима, мајчинству и слободи.