(ФОТО) ОСТАВИЛА ЋЕРКУ (4) САМУ У ХОТЕЛУ И ОТИШЛА СА НЕПОЗНАТИМ МУШКАРЦЕМ Није је било данима, а када су је пронашли почиње права МИСТЕРИЈА
Жена је оставила своју ћерку (4) саму у хотелу у Бангкоку и отишла с непознатим мушкарцем.
Када су је пронашли, тек је почела мистерија.
Прича о 34-годишњој Рускињи Ерики Владико, која је оставила четворогодишњу ћерку саму у хотелској соби у Бангкоку, шокирала је и њену породицу и јавност. Нестанак је трајао готово осам дана, а завршио се проналаском жене у једном локалном хостелу, где се понашала као да се ништа није десило.
Ерика Владико је у Бангкок стигла 12. септембра и већ те ноћи напустила хотел таксијем који је наручила, али не са свог телефона. На камерама видео-надзора виђена је са једним Европљанином у делу града познатом по баровима и ноћном животу. У том тренутку њена мала ћерка остала је сама у соби. Следећег јутра, девојчицу су пронашле собарице и обавестиле полицију. Дете је пребачено у дом, док су у хотелској соби остали пасоши и документа мајке и ћерке.
Родитељи Ерике сазнали су тек 16. септембра да им је унука у сиротишту, након чега су хитно отпутовали из Владивостока у Бангкок. Девојчица им је званично предата тек неколико дана касније, док су они паралелно трагали за несталом ћерком.
Неочекиван повратак
Званична потрага за Ериком почела је тек 18. септембра, што је породици и волонтерима оставило шест дана неизвесности. Када је 21. септембра пронађена у хостелу, радници су одмах позвали руско конзуларно представништво.
На изненађење свих, Ерика је деловала смирено, правила козметичке маске и понашала се као да је на одмору. На питања о томе зашто је напустила дете и где је боравила осам дана, није умела јасно да одговори.
Очевици тврде да није била пијана нити под дејством наркотика, иако је изгледала одвојено од реалности. Највећу забринутост изазвало је то што није желела да комуницира чак ни са сопственом мајком, која је допутовала у Бангкок.
Шта стоји иза необјашњивог понашања?
Занимљиво је да Ерика нема финансијских проблема - поседује кућу коју издаје и до сада није била склона ризичном животу. Због тога њен одлазак у Бангкок и потпуно неочекивано понашање представљају шок за породицу и пријатеље.
Надлежни у Тајланду већ су укључили и тужилаштво, а родитељи инсистирају да се обави медицинско испитивање. Постоје сумње да је реч о психичком поремећају или озбиљној кризи која ју је задесила.
Бивши партнер Ерике и отац детета, који живи у Владивостоку, за сада не даје коментаре, али остаје у добрим односима са њеним родитељима и брине за ћерку. Судбина саме Ерике остаје неизвесна - да ли је у питању ментални поремећај, лична драма или нешто треће, показаће даља истрага.