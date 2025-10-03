moderate rain
(ФОТО) СРЦЕПАРАЈУЋЕ СЦЕНЕ ИЗ СУДНИЦЕ Петогодишњак позвао цело одељење да сведочи његовом усвајању

03.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
усвајање
Фото: ChatGTP/илустрација

МИЧИГЕН: Петогодишњи дечак Мајкл из Мичигена дирнуо је свет када је позвао цело своје вртићко одељење да присуствује његовом усвајању.

На клупи поред нових родитеља у суду округа Кент, Мајкла су окружили другари који су махали папирним срцима док је судија Патриша Гарднер званично окончавала процес усвајања.

Сваки од другара се представио и објаснио зашто је дошао. Један је рекао: „Мајкл је мој најбољи пријатељ“, док је други додао: „Волим Мајкла.“

Њихова васпитачица поручила је судији: „Породица не мора да буде ДНК – породица је подршка и љубав.“ 

Тренутак када су Мајкл и његови родитељи заједно ударили судијским чекићем изазвао је аплауз и одушевљење свих присутних.

Ово усвајање било је део традиционалног „Дана усвајања“ у округу Кент, током којег је нове породице пронашло 37 деце. Мајклова прича, уз фотографије које су се муњевито прошириле интернетом, постала је симбол радости, љубави и породице коју бирамо.

