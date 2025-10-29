(ВИДЕО) ДНЕВНИК САЗНАЈЕ: Ево у каквом су стању млади џудисти који су повређени у несрећи код Новог Сада ОВО СУ НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ
Како Дневник сазнаје деца која су јутрос страдала на аутопуту Нови Сад- Београд у 4.30 часова довезена су на Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у 4.30 часова.
-Довезено је седморо деце повређено у саобраћајној несрећи узраста 13 до 15 година. Након урађене дијагностике двоје деце смештено је у јединицу интензивне неге. Једно дете има повреду вратне кичме у току је транспорт за Београд. Другом детету је у условима опште анестезије урађена обрада рана и он је у добром општем стању. Остало петоро деце је на одељењу примљено ради опсервације, у добром су стању, нису витално угрожени - рекла је за Дневник др Андреа Ђуретић, портпарол Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине.
У Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Војводине примљен је пацијент С. С, мушко, рођен 1982. године, са вишеструким трауматским повредама. У тренутку овог извештавања, након спроведене комплетне дијагностике и пружене лекарске помоћи, пацијент се налази на опсервацији у Ургентном центру - рекли су за Дневник у Универзитетском клиничком центару Војводине поводом стања возача комбија.
Подсетимо, на државном путу првог А реда, у правцу Нови Сад - Београд, јутрос око 03.47 часова дошло је до саобраћајне незгоде у којој је једна особа погинула, а више особа је повређено.
Према досадашњим информацијама МУП-а, из за сада неутврђених разлога дошло је до превртања комби возила марке „опел виваро“, београдских регистарских ознака, којим је управљао С. С. (1982).
У возилу се налазило осморо малолетних путника који су чланови џудо клуба „Партизан“ из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.
