(ВИДЕО) КОМБИ ПУН ДЕЦЕ ИЗЛЕТЕО СА АСФАЛТА, ДЕЧАК (16) ПОГИНУО! Стравична несрећа на аутопуту код Новог Сада, ПОВРЕЂЕНО СЕДМОРО МАЛОЛЕТНИКА И ВОЗАЧ (43)

Тешка саобраћајна несрећа на аутопуту Нови Сад - Београд, десила се ноћас после наплатне рампе ка "Минут" пумпи, у којој је једно лице погинуло, а осам задобило теже и лакше повреде, сазнаје Дневник.
До несреће је дошло када је комби са пута пробио ограду и упао у канал.
Према речима др Зорана Круља, три екипе лекара су интервенисале на лицу места по првом приоритету.
На жалост, једно дете (16) је погинуло, а смрт је констатована на лицу места.
Код другог дечака (16) дошло је до политраума. Превезен је у Дечију болницу на дечију хирургију, док је још шест дечака узраста од 13 до 16 година пребачено на дечију хирургију, а један од њих није био при свести.
Повреде је доживео и возач комбија (43), који је превезен у УЦ КЦВ.
