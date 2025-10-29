clear sky
(ВИДЕО) КОМБИ ПУН ДЕЦЕ ИЗЛЕТЕО СА АСФАЛТА, ДЕЧАК (16) ПОГИНУО! Стравична несрећа на аутопуту код Новог Сада, ПОВРЕЂЕНО СЕДМОРО МАЛОЛЕТНИКА И ВОЗАЧ (43)

29.10.2025. 07:02 09:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Canva/ Ilustracija

Тешка саобраћајна несрећа на аутопуту Нови Сад - Београд, десила се ноћас после наплатне рампе ка "Минут" пумпи, у којој је једно лице погинуло, а осам задобило теже и лакше повреде, сазнаје Дневник.

До несреће је дошло када је комби са пута пробио ограду и упао у канал.

Према речима др Зорана Круља, три екипе лекара су интервенисале на лицу места по првом приоритету. 

На жалост, једно дете (16) је погинуло, а смрт је констатована на лицу места.

Код другог дечака (16) дошло је до политраума. Превезен је у Дечију болницу на дечију хирургију, док је још шест дечака узраста од 13 до 16 година пребачено на дечију хирургију, а један од њих није био при свести. 

Повреде је доживео и возач комбија (43), који је превезен у УЦ КЦВ.

Ускоро опширније...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

саобраћајна несрећа деца погинуло дете ауто-пут београд - нови сад
Вести Хроника
