НАСТАВЉА СЕ ЕВРОЛИГА Кошаркаши Партизана вечерас играју гостују Хапоелу у Софији
СОФИЈА: Кошаркаши Партизана вечерас гостују екипи Хапоела из Тел Авива у Софији у утакмици седмог кола Евролиге.
Меч ће бити одигран од 19 часова.
"Хапоел је лидер у Евролиги у овом тренутку. Играју добро, имају јасне идеје, уз индивидуални али и тимски квалитет. Знају у сваком тренутку где и кога нападају, за шта смо ми покушали да се припремимо на тренинзима, а вежбаћемо и данас. Очекује нас тешка утакмица, али морамо да дамо све од себе", рекао је тренер Партизана Жељко Обрадовић уочи дуела у Софији.
Кошаркаши Хапоела су у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележили пет победа и један пораз, док Партизан има скор 3/3.
"Хапоел је добра екипа и нови су у Евролиги, али с разлогом показују зашто припадају том такмичењу. Тренутно су лидер на табели и имају сјајан ростер. Сигурно ће бити тешко играти тамо, али се надам да ћемо приказати много бољу партију него што је то било против Париза", изјавио је капитен Партизана Вања Маринковић.
Утакмицу у Софији ће судити Хуан Карлос Гарсија, Јакуб Замојски и Серхио Мануел.