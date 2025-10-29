"ТРАЖИМО РЕШЕЊЕ ЗА НИС" Министар Мали изричит: Држава неће дозволити угрожавање енергетске стабилности
Први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да се ради на проналажењу решења за Нафтну индустрију Србије и истакао да држава неће дозволити угрожавање енергетске стабилности и безебедности.
"Решавали смо све проблеме са којима смо се до сада суочавали и увек је, у суштини, био човек, односно, обичан човек и решавање његових проблема. Решићемо ове велике проблеме, али нећемо заборавити ни ове, да кажем, мање, али такође веома важне за свакодневни живот грађана Србије", рекао је Мали.
Он је рекао за Пинк да ситуација са НИС-ом ствара неизвесност у погледу оцене коју ће Међународни монетарни фонд сутра дати Србији.
"Имали смо веома важан и нимало лак разговор са ММФ-ом. Испунили смо све реформске циљеве које смо поставили и испуњаваћемо и даље. Подсетићу вас да смо ми једина земља у региону Западног Балкана која има инвестициони кредитни рејтинг и једина земља која је кандидат за пуноправно чланство у ЕУ, а која има тај рејтинг", рекао је Мали.
Министар финансија је навео да смо јутрос на рачуну имали 459 милијарди динара што, како каже, говори о стабилности наших финансија.
"Имамо мало мањи раст него што смо планирали због ових блокада. Веће би нам било и повећање плата и пензија да свега тога није било. Видећемо шта ће бити за два дана, они ће се окупити и то је то, идемо даље", рекао је Мали.
Он је додао да су блокаде нанеле штету држави, али да "ћемо успети да надокнадимо све што смо пропустили у протеклих 11 месеци".
"Али то је та жеља да зауставите раст Србије, то је та жеља да вратите Србију у прошлост и да преко улице дођете на власт. Хрватски медији здушно подржавају протесте у Србији, само да видимо који су то спољни, а који на крају крајева и домаћи фактори који желе да руше нашу Србију, па нека грађани сами реше и сами одлуче", рекао је Мали.
Мали је додао да не жели да троши време на блокаде и закључио да држава води одговорну економску политику.