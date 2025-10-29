ИСТОРИЧАР ХРВОЈЕ КЛАСИЋ О СКАНДАЛОЗНОМ ОКРУГЛОМ СТОЛУ О ЈАСЕНОВЦУ У САБОРУ: „Хрватска данас има веће усташе од самих усташа“
ЗАГРЕБ: Хрватска данас има веће усташе од самих усташа, каже хрватски историчар Хрвоје Класић, поводом округлог стола о логору Јасеновац у Хрватском сабору и истиче да се овде не ради о ревизионизму, већ да се настоји да се усташтво прихвати као прихватљив облик хрватског патриотизма.
У Хрватском сабору је јуче одржан ревизионистички скуп у организацији две екстремно десне парламентарне странке - Хрватских суверениста и ДОМиНО, која је настала цепањем Домовинског покрета, која је партнер у Влади ХДЗ-а.
Скуп је одржан у хрватском сабору упркос противљењу већег дела опозиције, а најутицајнија СДП је чак званично тражила од председника парламента Гордана Јандроковића (ХДЗ) његову забрану. Циљ скупа је био да се умањи број жртава усташког логора Јасеновац, за који је, поновољено да то није био "логор смрти" већ "радни логор" у којем је све до те мере било савршено да су ђаци из целе НДХ ту долазили на праксу.
"Неверојатно је да имају такву храброст. Али, зашто и не би, у оваквој Хрватској то је меинстрим. И не бих рекао да је то ревизионизам, то је отворено усташтво. Овде се ради да се усташтво настоји прихватити као прихватљив облик хрватског патриотизма", рекао је историчар Хрвоје Класић коментаришући овај скуп за загребачку Н1.
Негирање броја жртава на округом столу у Сабору, који је регистрован у Јавној установи Спомен-подручја Јасеновац, Класић каже:
"Не само што је то срамота и што се догађа у хрватском друштву, лако за то, рекао бих да је ово и противзаконито. Члан 352., ставак 2, Кривичног закона каже да негирање или знатно умањивање геноцида јесте кривично дело које се кажњава са до три године затвора".
Класић каже да њега ово што се могло видети јуче у Хрватском сабору и што се, како наводи, догађа уназад неколико месеци, а у принципу и протеклих 35 година, "јако подсјећа на причу о (усташком покличу) 'за дом спремни'".
"Ми данас имамо веће усташе од самих усташа", упозорио је Класић и као пример навео да је Хрватска странка права 1991. увела "за дом спремни".
"На пример ХСП је 1991. увео ЗДС и поручио да су усташе, да се организују 10. априла јер је тад настала НДХ, као и да се називају по Рафаелу Бобану јер је био усташа, као и да имају ЗДС јер је усташки поздрав", подсетио је Класић и указао"
"А ми 35 година касније говоримо о некаквом старохрватском поздраву и како ти људи који су то тада уводили уопште нису мислили да су усташе. Па, људи, имате новине из тог времена у којима све лепо пише".
У овом случају, још је луђе, истиче Класић и подсећа да постоје мемоари Едмунда Везенмајера, Хитлеровог опуномоћеника за НДХ, који се згражао кад је видео какви су злочини почињени у Јасеновцу.
"Описао их је као 'невероватне'. И усташе су на суђењу све признале, свесне да ће бити осуђене на смрт због тих злочина", указао еј Класић и и наводи:
"Имамо документ у којем се за Јасеновац каже 'Можемо примити бесконачни број људи', што значи да су убијали људе и усташа Љубо Милош све то описује. И шта имамо данас? Ситуацију у којој се бране усташе од самих усташа".
Класић је рекао и да није шокиран чињеницом да постоје такви људи који су сами признали да су радили то што су радили, постоје такви, додао еј и у Немачкој, али би они за нешто слично завршили пет година у затвору. "Код нас су у Сабору. Исти Сабор који доноси закон да се не сме негирати геноцид. Шокиран сам", навео је Класић.
За Класића је невероватно да се и даље о овој теми говори на овакав начин. "Доказано је да су се нека имена у Јасеновцу понављала, али објашњено је зашто. Подсетићу, најмање људи је убијено у Јасеновцу. Што је с њима? Негирају попис, али где су људи? Где су отишли? Зашто се нису јавили, ако су се спасили", упитао је.
На покушај негирања броја жртава лу логору Јасеновац, Класић каже:
Упутио је и поруку владајућем ХДЗ-у: "Нека више кажу да су им 1991. подметнули и Туђман, Манолић, Бобетко... и сви ти партизани, комунисти, официри ЈНА да славимо антифашизам и да га имамо у Уставу, због чега ћемо покренути иницијативу нека се то макне."
Изнео је и једну идеју: 'Нека позову српске историчара ревизионисте па нека им у Сабору крену с причом да се у Вуковару ништа није догодило, да није било логора ни убијених Хрвата на Овчари или Банији... Бисмо ли њима дали простор? Наравно да не".
Осврнуо се на питање где престаје граница ревизионизма. "Ревидирати на основу нових научних постигнућа је пожељно и око тога нема спора. Немамо проблема последњих 35 година да ли је нешто усташко, него смета ли нам што је то усташко. Не муче ме у овом случају ти ревизионисти јер су безначајни у свету науке и хрватском друштву, брину ме ови политичари крај њих", навео је Класић и додао:
"Колико су спремни да зажмуре и колико релативизовати, кад су спремни то учинити за највећу срамоту хрватске историје? Ако те злочинце виде као патриоте, шта ће се догодити сутра у овом талсу десног екстремизма".