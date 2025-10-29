clear sky
15°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ПОРУЧИО ИЗ ТАШКЕНТА: Очекујем унапређење сарадње са Узбекистаном у свим областима

29.10.2025. 09:49 09:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ TANJUG VIDEO

ТАШКЕНТ: Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас у Ташкенту да је веома задовољан досадашњим резултатима посете Узбекистану,  истакао значај Заједничке декларације коју су потписале две земље и нагласио да очекује унапређење сарадње у свим областима.

"Веома сам задовољан резултатима које смо до сада постигли. Потписали смо јуче Заједничку декларацију о будућој сарадњи, као и неколико докумената који ће представљати темељ за нашу будућу сарадњу. Надам се да ћемо, након што се одржи међувладина комисија у Узбекистану, имати прилику да угостимо председника Мирзијојева у Београду како бисмо додатно унапредили нашу сарадњу у свим областима", рекао је Вучић.

Он је током посете Центру за исламску цивилизацију у Ташкенту тако одговорио на питање новинара из Узбекистана да ли је, после састанка са узбекистанским председником Шавкатом Мирзијојевим, задовољан резултатима и које иницијативе је предложио.

Вучић је на коментар новинарке да је некада радио као новинар и питање како би у тој улози током посете Узбекистану као извештач започео свој извештај, рекао да би позвао своје грађане Србије да посете Узбекистан.

"Рекао бих свим својим сународницима, драги људи, направио сам велику грешку јер раније нисам посетио ову земљу. Дођите што пре да је видите", истакао је Вучић.

Вучић је заједно са српском делегацијом посетио данас Центар за исламску цивилизацију, а у обилазак их је водио Рустам Џабаров, заменик директора тог центра.

Центар за исламску цивилизацију у Узбекистану је институција при Кабинету Министара Републике Узбекистан, која се налази у склопу комплекса имања Хазрети Имама.

Изградња комплекса је покренута на основу одлуке председника Узбекистана Шавката Мирзијојева 2017. године, а темељ је постављен 2018. године. Центар се још увек налази у фази изградње, али је већи део изграђен.

Центар за исламску цивилизацију је највећи културни, научни и образовни комплекс у Узбекистану, а обухвата музеј, истраживачки институт, библиотеке, међународне партнерске организације, научне лабораторије, центре традиционалних заната и образовних одељења.

Александар Вучић узбекистан
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВУЧИЋ СЕ САСТАО СА ПРЕДСЕДАВАЈУЋОМ ПАРЛАМЕНТА УЗБЕКИСТАНА НАРАБАЕВОМ У ТАШКЕНТУ Уписао се у Књигу почасних гостију
Vučić

ВУЧИЋ СЕ САСТАО СА ПРЕДСЕДАВАЈУЋОМ ПАРЛАМЕНТА УЗБЕКИСТАНА НАРАБАЕВОМ У ТАШКЕНТУ Уписао се у Књигу почасних гостију

29.10.2025. 07:18 07:29
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) „Узбекистан је увек био уз Србију“ ВУЧИЋ ИЗ ТАШКЕНТА: Огромне су могућности за сарадњу наше две земље

Ускоро слободна трговина и нове авио линије!

вучић

(ФОТО) „Узбекистан је увек био уз Србију“ ВУЧИЋ ИЗ ТАШКЕНТА: Огромне су могућности за сарадњу наше две земље

28.10.2025. 18:05 18:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Вучић у Ташкенту ПОТПИСАНО 11 СПОРАЗУМА СРБИЈЕ И УЗБЕКИСТАНА Ново партнерство доноси инвестиције, технологије и туризам
вучић

Вучић у Ташкенту ПОТПИСАНО 11 СПОРАЗУМА СРБИЈЕ И УЗБЕКИСТАНА Ново партнерство доноси инвестиције, технологије и туризам

28.10.2025. 15:25 15:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај