ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ПОРУЧИО ИЗ ТАШКЕНТА: Очекујем унапређење сарадње са Узбекистаном у свим областима
ТАШКЕНТ: Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас у Ташкенту да је веома задовољан досадашњим резултатима посете Узбекистану, истакао значај Заједничке декларације коју су потписале две земље и нагласио да очекује унапређење сарадње у свим областима.
"Веома сам задовољан резултатима које смо до сада постигли. Потписали смо јуче Заједничку декларацију о будућој сарадњи, као и неколико докумената који ће представљати темељ за нашу будућу сарадњу. Надам се да ћемо, након што се одржи међувладина комисија у Узбекистану, имати прилику да угостимо председника Мирзијојева у Београду како бисмо додатно унапредили нашу сарадњу у свим областима", рекао је Вучић.
Он је током посете Центру за исламску цивилизацију у Ташкенту тако одговорио на питање новинара из Узбекистана да ли је, после састанка са узбекистанским председником Шавкатом Мирзијојевим, задовољан резултатима и које иницијативе је предложио.
Вучић је на коментар новинарке да је некада радио као новинар и питање како би у тој улози током посете Узбекистану као извештач започео свој извештај, рекао да би позвао своје грађане Србије да посете Узбекистан.
"Рекао бих свим својим сународницима, драги људи, направио сам велику грешку јер раније нисам посетио ову земљу. Дођите што пре да је видите", истакао је Вучић.
Вучић је заједно са српском делегацијом посетио данас Центар за исламску цивилизацију, а у обилазак их је водио Рустам Џабаров, заменик директора тог центра.
Центар за исламску цивилизацију у Узбекистану је институција при Кабинету Министара Републике Узбекистан, која се налази у склопу комплекса имања Хазрети Имама.
Изградња комплекса је покренута на основу одлуке председника Узбекистана Шавката Мирзијојева 2017. године, а темељ је постављен 2018. године. Центар се још увек налази у фази изградње, али је већи део изграђен.
Центар за исламску цивилизацију је највећи културни, научни и образовни комплекс у Узбекистану, а обухвата музеј, истраживачки институт, библиотеке, међународне партнерске организације, научне лабораторије, центре традиционалних заната и образовних одељења.