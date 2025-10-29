clear sky
15°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВУЧИЋ СЕ САСТАО СА ПРЕДСЕДАВАЈУЋОМ ПАРЛАМЕНТА УЗБЕКИСТАНА НАРАБАЕВОМ У ТАШКЕНТУ Уписао се у Књигу почасних гостију

29.10.2025. 07:18 07:29
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
Vučić
Фото: Instagram.com/buducnostsrbijeav

ТАШКЕНТ: Председник Србије Александар Вучић састао се данас са председавајућом парламента Узбекистана Танзилом Нарабаевом у згради парламента у Ташкенту.

После састанка, председник Вучић се уписао у Књигу почасних гостију.

Вучић ће, касније, учествовати на пословном форуму Србија-Узбекистан, на којем учествују представници великих компанија заинтересованих за улагања у Србију.

Вучић ће посетити и Центар за исламску цивилизацију, затим ИТ парк, али и индустријски комплекс Techno парк.

У оквиру званичне посете, председник Вучић учествоваће на 43. заседању Генералне конференције УНЕСЦО, која ће бити одржана у Самарканду.

Александар Вучић узбекистан
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај