ВУЧИЋ СЕ САСТАО СА ПРЕДСЕДАВАЈУЋОМ ПАРЛАМЕНТА УЗБЕКИСТАНА НАРАБАЕВОМ У ТАШКЕНТУ Уписао се у Књигу почасних гостију
29.10.2025. 07:18 07:29
ТАШКЕНТ: Председник Србије Александар Вучић састао се данас са председавајућом парламента Узбекистана Танзилом Нарабаевом у згради парламента у Ташкенту.
После састанка, председник Вучић се уписао у Књигу почасних гостију.
Вучић ће, касније, учествовати на пословном форуму Србија-Узбекистан, на којем учествују представници великих компанија заинтересованих за улагања у Србију.
Вучић ће посетити и Центар за исламску цивилизацију, затим ИТ парк, али и индустријски комплекс Techno парк.
У оквиру званичне посете, председник Вучић учествоваће на 43. заседању Генералне конференције УНЕСЦО, која ће бити одржана у Самарканду.