СВЕ ВИШЕ ДОНОРА, АЛИ МНОГИ ОБОЛЕЛИ ЈОШ ГЛЕДАЈУ У ТЕЛЕФОН, ЧЕКАЈУЋИ СПАСОНОСНИ ПОЗИВ Захваљујући хуманима и лекарима, урађено је 96 трансплантација органа и ткива
Трансплантациони програм у Србији поново бележи видљив напредак, од почетка године породице 19 донора смогле су снагу да у најтежем тренутку органе својих најмилијих донирају онима којима је живот висио о концу.
Захваљујући њима и лекарима трансплантационих центара, урађено је 96 трансплантација органа и ткива. Ипак, на листама чекања и даље је више стотина пацијената којима је трансплантација једина шанса за нови живот.
У Србији је тренутно око 4.200 пацијената на дијализи, док више од 700 чека на трансплантацију бубрега. Број оних који чекају трансплантацију јетре нешто је мањи, али свакодневно расте. Ове године остварени су значајни помаци, урађено је 59 кадаверичних трансплантација органа и 37 трансплантација рожњача, а трансплантирано је 16 срца, 11 јетри и 32 бубрега.
Иако су ови резултати охрабрујући, они још увек нису довољни да задовоље потребе свих пацијената.
Расте број сагласности
Иако је ситуација са бројем добијених сагласности за донирање органа у Србији знатно боља у односу на претходну годину, јер бележимо осетан раст како у броју сагласности, тако и у броју урађених трансплантација, и даље велики број људи чека трансплантацију као спасоносни лек. Тренутно око 1.700 пацијената у нашој земљи нада се да ће баш они добити позив – закључио је Вучуревић.
Захваљујући програму који омогућава лечење деце у иностранству о трошку државе, Марко Трнавац из Чачка је у мају ове године успешно оперисан у Мемориал болници у Турској, а донор дела јетре му је била мајка.
– Марко је до једанаесте године био потпуно здраво дете. Све је почело једном упорном инфекцијом, а онда смо сазнали да има ретко генетско обољење, недостатак алфа-1 антитрипсина. У Србији се трансплантације јетре код деце његове доби још увек не раде, па смо, уз подршку лекара из Тиршове и РФЗО, упућени у Мемориал болницу у Турској. После свих испитивања, потврђено је да ја могу бити донор дела јетре – каже његова мајка Јелена Трнавац.
Марка је у Турској оперисао проф. др Камил Јалсин Полат, који је до сада извео више од 2.000 трансплантација јетре са успешноћу од 93,9 одсто и више од 1.500 трансплантација бубрега, са стопом успешности од 99 одсто. Проф. Полат је међународно признат као први хирург на свету који је извео трансплантацију јетре од живог донора без употребе крви, а недавно је извео и прву роботску трансплантацију јетре од живог донора у Европи, као и ретку процедуру сплит домино трансплантације.
– Трансплантација код детета његове доби је веома сложена процедура, али захваљујући искуству нашег тима и доброј координацији са лекарима у Србији, операција је успешно изведена. Марко је одлично реаговао на захват и сада је стабилан. Ово показује да трансплантација јетре, уз пажљиву припрему и постоперативну негу, представља најбољи начин да се сачува живот и здравље пацијената са оваквим обољењем – објаснио је проф. др Камил Јалсин Полат.
Јакша Вучуревић из Удружење трансплантираних пацијената и пацијената којима је потребна трансплантација органа „Заједно за нови живот” објаснио је да и даље у Србији велики број пацијената чека на најважнији позив у животу.