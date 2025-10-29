scattered clouds
19°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Председница Покрајинске владе Гојковић се састала са градоначелником Трста- Ево које поруке су послате с обе стране!

29.10.2025. 12:08 12:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Маја Гојковић
Фото: Покрајинска влада

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас са градоначелником Трста Робертом Дипијацом са којим је разговарала о могућностима јачања сарадње између АП Војводине и тог италијанског града.

Саговорници су истакли значај међурегионалних пројеката и заједничких иницијатива које доприносе развоју сарадње и унапређењу односа.

Председница и градоначелник су се сагласили да српска заједница у Трсту има важно место и улогу, те да својим деловањем већ деценијама доприноси повезивању два народа.

Маја Гојковић
Фото: Покрајинска влада

Градоначелник Дипијаца председници је представио пројекат „Порто Виво“, чијом ће реализацијом стара лука бити трансформисана у модеран комплекс са бројним садржајима, с циљем развоја нових економских, туристичких и културних потенцијала овог италијанског града.

Састанку је присуствовао и конзул Републике Србије у Трсту Никола Пауновић.

Маја Гојковић Трст
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај