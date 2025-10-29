Председница Покрајинске владе Гојковић се састала са градоначелником Трста- Ево које поруке су послате с обе стране!
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас са градоначелником Трста Робертом Дипијацом са којим је разговарала о могућностима јачања сарадње између АП Војводине и тог италијанског града.
Саговорници су истакли значај међурегионалних пројеката и заједничких иницијатива које доприносе развоју сарадње и унапређењу односа.
Председница и градоначелник су се сагласили да српска заједница у Трсту има важно место и улогу, те да својим деловањем већ деценијама доприноси повезивању два народа.
Градоначелник Дипијаца председници је представио пројекат „Порто Виво“, чијом ће реализацијом стара лука бити трансформисана у модеран комплекс са бројним садржајима, с циљем развоја нових економских, туристичких и културних потенцијала овог италијанског града.
Састанку је присуствовао и конзул Републике Србије у Трсту Никола Пауновић.