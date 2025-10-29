30.000 ЉУДИ ОСТАЈЕ БЕЗ ПОСЛА, ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ДОЛАЗИ ПО СВОЈЕ Амазон прави резове, администрација прва на удару
Амерички технолошки гигант Амазон започео је нови талас масовних отпуштања, којим ће према писању светских медија, бити угашено око 14.000 административних радних места, а укупан број отпуштених могао би достићи и 30.000 запослених.
Компанија милијардера Џефа Безоса објашњава овај потез преласком на вештачку интелигенцију (АИ) и „рационализацију трошкова у ери аутоматизације”.
Одлука долази у тренутку када Амазон бележи рекордне приходе, али и снажну конкуренцију на тржишту дигиталних услуга и логистике. Уместо људи, у многим секторима уводе се аутоматизовани системи засновани на алгоритмима машинског учења, који преузимају послове планирања, праћења испорука, анализе података и чак управљања особљем.
Амерички медији наводе да ће се отпуштања спроводити у више таласа до 2026. године, првенствено у административним одељењима у САД, Канади и Европи. Иако компанија тврди да ће „АИ донети нове прилике”, синдикати упозоравају да дигитална револуција све више лишава људе не само посла, већ и достојанства. „Радник постаје број у систему који је сам учи како да нас замени”, упозорава представник једног америчког синдиката.
У позадини свега стоји и шира глобална трка технолошких гиганата за доминацију у области вештачке интелигенције, где Амазон покушава да сустигне Мицрософт и Гоогле. Компанија већ тестира АИ моделе за аутоматизацију комуникације са корисницима, као и интерне системе који „предвиђају” потрошачке трендове без учешћа људи.
Поглед редакције портала Српски Угао
Оно што се данас дешава у Амазону, сутра ће се прелити и на остатак света. Дигитални капитализам, у којем алгоритми замењују раднике, постаје нова парадигма рада без човека. И док технолошки гиганти славе ефикасност, губи се оно што је некада чинило темељ економије људски разум, емпатија и морална одговорност.