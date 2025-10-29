clear sky
30.000 ЉУДИ ОСТАЈЕ БЕЗ ПОСЛА, ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ДОЛАЗИ ПО СВОЈЕ Амазон прави резове, администрација прва на удару

29.10.2025. 09:15 09:23
Пише:
Дневник
Извор:
Српски Угао
Илустрација, Дневник, Канва
Фото: Илустрација, Дневник, Канва

Амерички технолошки гигант Амазон започео је нови талас масовних отпуштања, којим ће према писању светских медија, бити угашено око 14.000 административних радних места, а укупан број отпуштених могао би достићи и 30.000 запослених.

Компанија милијардера Џефа Безоса објашњава овај потез преласком на вештачку интелигенцију (АИ) и „рационализацију трошкова у ери аутоматизације”.

Одлука долази у тренутку када Амазон бележи рекордне приходе, али и снажну конкуренцију на тржишту дигиталних услуга и логистике. Уместо људи, у многим секторима уводе се аутоматизовани системи засновани на алгоритмима машинског учења, који преузимају послове планирања, праћења испорука, анализе података и чак управљања особљем.

Амерички медији наводе да ће се отпуштања спроводити у више таласа до 2026. године, првенствено у административним одељењима у САД, Канади и Европи. Иако компанија тврди да ће „АИ донети нове прилике”, синдикати упозоравају да дигитална револуција све више лишава људе не само посла, већ и достојанства. „Радник постаје број у систему који је сам учи како да нас замени”, упозорава представник једног америчког синдиката.

У позадини свега стоји и шира глобална трка технолошких гиганата за доминацију у области вештачке интелигенције, где Амазон покушава да сустигне Мицрософт и Гоогле. Компанија већ тестира АИ моделе за аутоматизацију комуникације са корисницима, као и интерне системе који „предвиђају” потрошачке трендове без учешћа људи.

Поглед редакције портала Српски Угао

Оно што се данас дешава у Амазону, сутра ће се прелити и на остатак света. Дигитални капитализам, у којем алгоритми замењују раднике, постаје нова парадигма рада без човека. И док технолошки гиганти славе ефикасност, губи се оно што је некада чинило темељ економије људски разум, емпатија и морална одговорност.

 

Нина Стојановић, Српски Угао

