„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ПРОДУЖЕН ПРИТВОР ОСУМЊИЧЕНОМ ЗА ИЗАЗИВАЊЕ ПОЖАРА И ПУЦЊАВУ НА ТЕЛЕПУ Тужилаштво предлаже обавезно лечење Новосађанина
Новосадско Основно јавно тужилаштво, како „Дневник” сазнаје, поднело је предлог да се В. Г. (72) из Новог Сада, који се сумњичи да је запалио објекат у којем је живео, а потом из пиштоља испалио више метака, од којих је један погодио мушкарца старог 32 године и лакше га повредио, изрекне мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи.
В. Г. је ухапшен након што је у 28. јула, око 19 часова, у Улици Симе Матавуља на новосадском Телепу када је, како се сумња, запалио објекат у којем је живео, а потом пуцајући из пиштоља лакше повредио тридесетдвогодишњака и од тада се налази иза решетака. Њему је притвор поново продужен и може да траје до 25. новембра.
Он је, према речима комшија, данима раније износио ствари из објекта који је запалио у просторију коју је користио, а која се налази на другом крају дворишта.
- Било нам је чудно што премешта ствари, али смо мислили да је одлучио да напусти ту кућу и да спава у просторијама где је пренео ствари. Међутим, у овом делу где је изазвао пожар остао му је само кревет и плинска боца, а унео је неке гуме. Све то је ту запалио и отишао у просторију где је пренео ствари - каже једна комшиница.
Потрага за пиштољем
Увиђај, који је трајао до касно у ноћ, настављен је и сутрадан пре подне јер су надлежни трагали за пиштољем из којег је осумњичени В. Г. пуцао. Према незваничним информацијама, оружје за које седамдесетдвогодишњак није имао дозволу пронађено је на тавану у једној рупи и однето је на балистичко вештачење.
- Неко је позвао ватрогасце, а ми смо узели црево за воду и почели да гасимо пожар. Нажалост, црево је било кратко и имало је слаб млаз, тако да нам није полазило за руком да угасимо пожар. У једном моменту сам осетио снажну експлозију и сви смо се одмакли од куће да се не би повредили. После смо чули да је експлодирала плинска боца која је, на срећу, била празна јер да је била пуна, дошло би до велике трагедије - испричао је за „Дневник” младић који је притекао у помоћ и гасио ватру. Он је нагласио да су ватрогасци стигли веома брзо и преузели на себе гашење пожара.
Комшије које живе у овом крају кажу да их је поступак В. Г. додатно узнемирио и разбеснео, посебно ако се узме у обзир да је пре неколико дана изазвао пожар и у бараци једног комшије. Кажу да само захваљујући брзој реакцији ватрогасаца није дошло до трагедије, али је причињена материјална штета.
- За недељу дана ово је други пожар који је он изазвао, те је младић који живи у овом насељу, видно изреволтиран и бесан, кренуо ка објекту у који се склонио В. Г. Питао га је зашто је поново подметнуо ватру и они су се посвађали, а потом су се зачули пуцњи. Метак је погодио у зид куће која се налази прекопута, затим је рикошетирао и погодио комшију у бутину - каже наш саговорник.