СВЕЦИ И ОБИЧАЈИ У НОВЕМБРУ Празници и светитељи које прославља цела Србија КАДА СЕ ПАЛИ СВЕЋА ЗА ДУШУ И ДОМ
Крај октобра увек доноси једно исто питање - које се све славе обележавају у новембру?
Црквени календар за овај месец доноси низ великих празника и светитеља које многе породице у Србији прослављају као крсну славу. Новембар је месец испуњен молитвама, обичајима и тихим припремама за зиму.
Митровдан - Свети великомученик Димитрије (8. новембар) ЦРВЕНО СЛОВО
Свети Димитрије Солунски био је војвода и бранилац хришћанске вере. Када је цар Максимијан наредио прогон хришћана, Димитрије се није одрекао Христа и због тога је страдао.
Његов гроб у Солуну постао је место исцељења и чуда. У нашем народу Митровдан се обележава као дан храбрости и части. Верује се да време на Митровдан показује каква ће бити зима – ако је ведро, биће оштра, а ако је облачно, блага.
Свети Врачи - Козма и Дамјан (14. новембар)
Свети Козма и Дамјан у народу су познати као Свети Врачеви, лекари који су лечили бесплатно, без икакве надокнаде. Звали су их бесребреници и сматрани су заштитницима здравља и чудотворцима који доносе исцељење. На њихов дан многи лекари, фармацеути и болесници запале свећу и упуте молитву за здравље. Верује се да је то добар дан за оздрављење, али и да се тог дана може обављати физички посао јер јача дух и тело.
Ђурђиц - пренос моштију Светог Георгија (16. новембар)
Ђурђиц је јесењи празник Светог Георгија и обележава се пренос његових моштију. За разлику од пролећног Ђурђевдана, на иконама се светитељ приказује као пешак с копљем у руци. Овај празник се сматра даном обнове снаге и вере, а многе породице га славе као крсну славу.
Аранђеловдан - Сабор Светог Архангела Михаила (21. новембар) ЦРВЕНО СЛОВО
Аранђеловдан је једна од најчешћих слава у Србији. Свети Архангел Михаило сматран је заштитником домова и породица, вођом небеске војске и чуваром правде. Иако се за Аранђела не меси славски колач јер се сматра живим светитељем, припрема се жито и пали свећа.
У народу постоји веровање да ко слави Аранђела не боји се ничега.
Мратиндан - Свети Мрата, заштитник вукова (24. новембар)
Мратиндан је празник посвећен Светом Мрати, заштитнику вукова и домаћих животиња. Период између Ђурђица и Мратиндана зове се мратинци или вучји дани. По старом обичају из куће се тада ништа не даје, не пере се, не преде и не ради се ручни посао. Верује се да зима каква буде тих дана таква ће бити и до Божића.
Свети Јован Милостиви (25. новембар)
Рођен на Кипру, Свети Јован Милостиви познат је по свом благом срцу и великој доброти. Помагао је сиромашнима и говорио да се племенитост не мери родом, већ добротом. Његов дан посвећен је милосрђу и саосећању, па се верује да тада треба помоћи некоме коме је тешко - макар топлом речју.
Свети Јован Златоусти (26. новембар)
Свети Јован Златоусти био је цариградски патријарх, познат по мудрим беседама и храбрости да говори против неправде. Његово име значи златоусти, а верује се да је својим проповедима подизао веру и штитио сиромашне. У многим породицама се слави као крсна слава. Жене на тај дан не би требало да раде с иглом, вуном или концем, јер се верује да Свети Јован жели да се тог дана жене посвете духовном миру, а не послу.
Свети Матеј (29. новембар)
Свети Матеј, апостол и јеванђелиста, био је порезник који је напустио богатство да би следио Христа. На његов дан верници читају делове из Јеванђеља које је написао, а постоји обичај да се тог дана враћају дугови и измирују рачуни - да би се година завршила чиста и мирна.
Новембар у црквеном календару носи тишину и молитву. То је месец када се слави, али и промишља, када се пали свећа не само за светитеље него и за сопствену душу - да уђе у зиму мирна, захвална и спокојна.
