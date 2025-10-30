broken clouds
19°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГРАДАЦ ЋЕ ПОНОВО ДИСАТИ ПУНИМ ПЛУЋИМА Почела ревитализација заштићеног подручја и природног драгуља Србије- Користиће се решења заснована на природи, а ево шта све подразумевају радови

30.10.2025. 11:06 11:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
gradac
Фото: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Према истраживању Европске агенције за заштиту животне средине о квалитету воде, из 2022. године, Градац међу најчистије реке на Старом континенту

Река Градац, која извире испод планине Повлен, а после неколико километара понире и поново избија код села Богатића, повише манастира Ћелије, код Јаког извора, усекла је клисурасто-кањонску долину дужине 22,7 km. Представља један од бисера овог дела Србије. 

Ово подручје клисуре поседује 70 пећина, утврђене, заштићене и строго заштићене врсте, попут слепих мишова. 

У овој реци обитава поточна пастрмка, која је индикатор здраве и незагађене животне средине, а дуж обала и у самом речном току могу се срести видре, строго заштићена врста која такође сведочи о еколошкој вредности подручја

Осим богате фауне, клисура је позната и по расту дивље орхидеје, ретке и угрожене биљке које захтевају специфичне услове станишта.

Незапамћене поплаве из 2014. године оставиле су дубок траг у сливу Градца, а набујала вода урушила је обале, нанос и оштетила биљни свет.

Држава је кренула у санацију која подразумева продубљивање корита, уклањање наносa и садњу дрвећа како би се сачувала природна равнотежа.

Ревитализација заштићеног подручја клисуре реке Градац вратиће природни ток овој реци и снагу коју је некада имала.

Министарка Сара Павков обишла је радове на еколошкој ревитализацији заштићеног подручја клисуре реке Градац, као једном од највреднијих природних драгуља Србије.

gradac
Фото: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Министарство животне средине и представници Европске уније подржали су важан пројекат који спаја науку, традицију и љубав према природи.

Аутохотне врсте, односно природни ресурси, могу да се користе за антиерозионе биотехничке мере. На тај начин може се спречити ерозија без било каквих вештачких материјала, без бетона, без шљунка.

Министарство ће користити решења заснована на природи, како би се ово подручје сачувало за будуће нараштаје. 

река Ваљево министарство заштите животне средине
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај