ГРАДАЦ ЋЕ ПОНОВО ДИСАТИ ПУНИМ ПЛУЋИМА Почела ревитализација заштићеног подручја и природног драгуља Србије- Користиће се решења заснована на природи, а ево шта све подразумевају радови

Река Градац, која извире испод планине Повлен, а после неколико километара понире и поново избија код села Богатића, повише манастира Ћелије, код Јаког извора, усекла је клисурасто-кањонску долину дужине 22,7 km. Представља један од бисера овог дела Србије.

Ово подручје клисуре поседује 70 пећина, утврђене, заштићене и строго заштићене врсте, попут слепих мишова.

У овој реци обитава поточна пастрмка, која је индикатор здраве и незагађене животне средине, а дуж обала и у самом речном току могу се срести видре, строго заштићена врста која такође сведочи о еколошкој вредности подручја.

Осим богате фауне, клисура је позната и по расту дивље орхидеје, ретке и угрожене биљке које захтевају специфичне услове станишта.

Незапамћене поплаве из 2014. године оставиле су дубок траг у сливу Градца, а набујала вода урушила је обале, нанос и оштетила биљни свет.

Држава је кренула у санацију која подразумева продубљивање корита, уклањање наносa и садњу дрвећа како би се сачувала природна равнотежа.

Ревитализација заштићеног подручја клисуре реке Градац вратиће природни ток овој реци и снагу коју је некада имала.

Министарка Сара Павков обишла је радове на еколошкој ревитализацији заштићеног подручја клисуре реке Градац, као једном од највреднијих природних драгуља Србије.

Фото: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Министарство животне средине и представници Европске уније подржали су важан пројекат који спаја науку, традицију и љубав према природи.

Аутохотне врсте, односно природни ресурси, могу да се користе за антиерозионе биотехничке мере. На тај начин може се спречити ерозија без било каквих вештачких материјала, без бетона, без шљунка.

Министарство ће користити решења заснована на природи, како би се ово подручје сачувало за будуће нараштаје.