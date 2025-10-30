ПУНТОМ УДАРИО ПОЛИЦАЈЦА И ПОБЕГАО Трага се за бахатим возачем ПОЛИЦАЈАЦ ПРЕВЕЗЕН У БОЛНИЦУ
Ноћас је на Вождовцу дошло до опасног инцидента када је возач Фиат Пунта ударио полицајца Д.Ц. и потом побегао са лица места.
Полицајац је стајао поред заустављеног возила када га је ударац аутомобилом бацио на ивичњак. Одмах је превезен у Војномедицинску академију, где су му констатоване лаке повреде, а био је потпуно свестан.
Инцидент се догодио око 23 сата на углу Мештровићеве и Јована Бјелића. Према сазнањима, у аутомобилу је било још неколико младића, а полиција тренутно интензивно трага за возачем, за којег се претпоставља да је млад.
Возачу се ставља на терет спречавање службеног лица у вршењу службене радње, а случај је пријављен Другом основном јавном тужилаштву у Београду.
Полиција апелује на све грађане који имају било какве информације о возилу или возачу да се јаве.
