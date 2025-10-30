broken clouds
ПУНТОМ УДАРИО ПОЛИЦАЈЦА И ПОБЕГАО Трага се за бахатим возачем ПОЛИЦАЈАЦ ПРЕВЕЗЕН У БОЛНИЦУ

30.10.2025. 10:33 10:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф.рс
Ноћас је на Вождовцу дошло до опасног инцидента када је возач Фиат Пунта ударио полицајца Д.Ц. и потом побегао са лица места.

Полицајац је стајао поред заустављеног возила када га је ударац аутомобилом бацио на ивичњак. Одмах је превезен у Војномедицинску академију, где су му констатоване лаке повреде, а био је потпуно свестан.

Инцидент се догодио око 23 сата на углу Мештровићеве и Јована Бјелића. Према сазнањима, у аутомобилу је било још неколико младића, а полиција тренутно интензивно трага за возачем, за којег се претпоставља да је млад.

Возачу се ставља на терет спречавање службеног лица у вршењу службене радње, а случај је пријављен Другом основном јавном тужилаштву у Београду. 

Полиција апелује на све грађане који имају било какве информације о возилу или возачу да се јаве.

полиција
Вести Хроника
