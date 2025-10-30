broken clouds
НБС РЕАГОВАЛА, ТВРДИ ДА ПОЈЕДИНИ ШИРЕ ПАНИКУ: Не прете нам санкције због плаћања горива НИС-у дина картицом

30.10.2025. 10:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: foto dinacard

БЕОГРАД: Народна банка Србије (НБС) саопштила је данас да наводи да су због плаћања дина картицом на пумпама Нафтне индустрије Србије (НИС) санкције НБС "готово извесне" представљају неосновано ширење панике.

Дина картица је инструмент плаћања у домаћем платном промету, као што је то и динар, односно готов новац, и инстант плаћања, наводи се у саопштењу и додаје да се на решавању питања НИС-а ради на највишем државном нивоу и да ће о конкретним решењима јавност бити благовремено обавештена.

Саопштење НБС је уследило поводом навода на порталу Нова да су због плаћања дина картицом на пумпама НИС-а санкције НБС "готово извесне".

народна банка србије нафтна индустрија србије дина картица
