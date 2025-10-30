(ВИДЕО) ХАОС У ШПАНИЈИ! На удару снажног циклона, све је поплављено; ГРАДОВИ ПАРАЛИСАНИ, вода продрла у болнице и школе
Обилна киша и олује погодиле су подручје Андалузије у Шпанији у претходних неколико сати и изазвале поплаве у неколико подручја.
Најозбиљнија ситуација је у Севиљи, која је у среду цео дан била под жутим метеоалармом, и Уелви, где је ризик од поплава порастао на највиши, црвени ниво.
Активиран је систем за упозоравање путем мобилних телефона, како би се грађани замолили да избегавају непотребна путовања и да буду максимално опрезни.
Током јучерашњег дана, обилна киша изазвала је хаос у овим местима. Улице, продавнице, подруми и приземља зграда били су поплављени.
На острву Кристина, водени млаз је изазвао пад дрвећа, зидова и других објеката. Градоначелник Ђенаро Хорта је јуче објаснио да је "од 8 часова ујутру дошло до повећања падавина, праћеног воденим млазом који је изазвао бројне инциденте".
Градоначелник је признао да је феномен био изненадан, "јер нисмо чак ни имали наранџасто упозорење, већ само жуто у почетку" и замолио је становнике "да не путују осим ако није апсолутно неопходно".
Болница Вирхен Макарена у Севиљи такође се суочава са проблемима, јер је поплављена. Вода је продрла и у неке школе, док су поједини путеви затворени за саобраћај.
Поплаве су такође довеле до обуставе метроа, док су приградски возови и даље обустављени. Поред тога, линија Севиља-Уелва остаје затворена због нестанка струје.
Universidad de Sevilla os prometo que no hay que llegar a estos extremos para cancelar las clases. pic.twitter.com/bOHSE2ouaf
— Belén (@beleencastroo_) October 29, 2025
Конгресни и изложбени центар Фибес такође је претрпео последице олује и, због нестанка струје, био је приморан да затвори своја врата и одложи почетак Сајма аутомобила у Севиљи.
Кров индустријске зграде се срушио због обилних киша, док је у Камасу један вртић претрпео озбиљну штету од воде.
Да подсетимо, снажан циклон са Атлантика обрушио се диркетно на југозападни део Пиринејског полуострва. Овај циклон доноси Португалији и Шпанији врло обилне пљускове и јаке олује са грмљавином, уз јаке и олујне ветрове.