(ВИДЕО) ХАОС У ШПАНИЈИ! На удару снажног циклона, све је поплављено; ГРАДОВИ ПАРАЛИСАНИ, вода продрла у болнице и школе

Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Обилна киша и олује погодиле су подручје Андалузије у Шпанији у претходних неколико сати и изазвале поплаве у неколико подручја.

Обилна киша и олује погодиле су подручје Андалузије у Шпанији у претходних неколико сати и изазвале поплаве у неколико подручја.

Најозбиљнија ситуација је у Севиљи, која је у среду цео дан била под жутим метеоалармом, и Уелви, где је ризик од поплава порастао на највиши, црвени ниво.

Активиран је систем за упозоравање путем мобилних телефона, како би се грађани замолили да избегавају непотребна путовања и да буду максимално опрезни.

Током јучерашњег дана, обилна киша изазвала је хаос у овим местима. Улице, продавнице, подруми и приземља зграда били су поплављени.

На острву Кристина, водени млаз је изазвао пад дрвећа, зидова и других објеката. Градоначелник Ђенаро Хорта је јуче објаснио да је "од 8 часова ујутру дошло до повећања падавина, праћеног воденим млазом који је изазвао бројне инциденте".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Градоначелник је признао да је феномен био изненадан, "јер нисмо чак ни имали наранџасто упозорење, већ само жуто у почетку" и замолио је становнике "да не путују осим ако није апсолутно неопходно".

Болница Вирхен Макарена у Севиљи такође се суочава са проблемима, јер је поплављена. Вода је продрла и у неке школе, док су поједини путеви затворени за саобраћај.

Поплаве су такође довеле до обуставе метроа, док су приградски возови и даље обустављени. Поред тога, линија Севиља-Уелва остаје затворена због нестанка струје.

 

 

Конгресни и изложбени центар Фибес такође је претрпео последице олује и, због нестанка струје, био је приморан да затвори своја врата и одложи почетак Сајма аутомобила у Севиљи.

Кров индустријске зграде се срушио због обилних киша, док је у Камасу један вртић претрпео озбиљну штету од воде.

Да подсетимо, снажан циклон са Атлантика обрушио се диркетно на југозападни део Пиринејског полуострва. Овај циклон доноси Португалији и Шпанији врло обилне пљускове и јаке олује са грмљавином, уз јаке и олујне ветрове.

Телеграф.рс

Пише:
Дневник
