ПОЛЕТЕО ПРВИ АВИОН ИЗ ШУМАДИЈЕ КА ИСТАНБУЛУ Од Краљева до главног града турске два пута недељно

30.10.2025. 10:39 10:41
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
КРАЉЕВО: Са првим летом на релацији Краљево – Истанбул – Краљево, званично је јуче успостављен зимски ред летења на Аеродрому “Морава“ у Лађевцима.

- У оквиру зимског реда, путници ће током наредних месеци моћи да лете ка Истанбулу два пута недељно – сваке среде и суботе. Летове реализује национални авиопревозник “Ер Србија“. Ова линија, која је међу најтраженијима са моравског аеродрома, омогућава путницима из централне Србије директну везу са једним од највећих светских ваздушних чворишта. Редовни летови ка Истанбулу значајно доприносе туристичкој, али и пословној повезаности региона - потврђено је за РИНУ.

Све информације о дестинацијама, распореду и резервацијама доступне су на званичном сајту Аеродрома “Морава“.

Краљево истанбул
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
