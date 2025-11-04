НАША ПРЕЛЕПА ВОДИТЕЉКА СЕ ПОСЛЕ РАЗВОДА УДАЛА И РОДИЛА ЋЕРКУ У 44. ГОДИНИ! Сада блиста и зрачи срећом као никад (ФОТО)
Она већ више од две деценије важи за једно од најпрепознатљивијих лица домаће телевизије.
Харизматична, духовита и увек насмејана, Марија Килибарда је освојила срца гледалаца још од првих појављивања на екрану. Иза гламурозног осмеха, међутим, крије се и прича о истрајности, борби и личном расту, прича жене која се није предала, чак ни када је пут до среће био дуг и тежак.
Каријеру је започела као манекенка, али је брзо схватила да је камера њено природно окружење. Током година, водила је бројне телевизијске емисије и изградила имиџ професионалца који истовремено одише топлином и самопоуздањем.
Ипак, њено име није било везано само за посао, јавност је пратила и њен приватни живот, који је, баш као и њен професионални пут, био испуњен успонима и падовима.
Марија је 2016. године ушла у брак са познатим кошаркашем Владимиром Радмановићем. Њихова прича започела је пријатељством, наставила се љубављу, а завршила разводом након нешто више од годину дана. Иако је брак био кратак, Марија га никада није коментарисала кроз призму горчине, напротив, из њега је, како је касније говорила, изашла зрелија и с јаснијом сликом о томе шта жели од живота.
Након тог периода, љубав је пронашла са бизнисменом Браниславом Вучелићем. Са њим је доживела оно о чему је годинама сањала, постала је мајка. У 44. години родила је ћерку Сењу, након вишегодишње борбе са неплодношћу и више неуспелих покушаја вантелесне оплодње.
У емотивном интервјуу у емисији Балканском улицом, Марија је први пут отворено говорила о свом путу до материнства:
„Знам само да сам трепнула и иза мене је већ било неколико година покушаја и покушаја, негативних тестова, негативне бете. Када си предан тој мисији и када се деси позитиван резултат, заборавиш све тешко што је претходило.“
Открила је и да је дуго избегавала да говори о тој теми јер није желела да у јавности буде виђена као „жена која се бори“.
„То је важна тема, али нисам желела да неко у мени види јадну жену. Хтела сам да достојанствено радим свој посао и да не заузимам медијски простор на тај начин“, искрено је рекла.
Подршка породице и партнера била јој је ослонац током тог периода. Управо захваљујући тој подршци, Марија и Бранислав су, након покушаја у иностранству, остварили свој сан - у Солуну је зачета њихова ћерка Сења.
„Име Сења је поклон Банетове сестре. У почетку ми је деловало превише нежно, али сам се једног јутра пробудила и знала - имаћу ћерку и зваће се Сења“, испричала је водитељка.
Марија не крије колико јој мајчинство значи и са топлином говори о свакодневним тренуцима са својом девојчицом:
„Личи на тату, али све остало има моје. Комуникативна је, весела, воли музику и стално се смеје. Сматрам да деца не могу да се размазе, има да је носим колико год она буде хтела.“
Данас, Марија Килибарда зрачи смиреношћу и испуњеношћу. Уз каријеру коју и даље успешно гради, остварила је и приватну срећу о којој је дуго маштала.
Са својим партнером Банетом живи повучено, али испуњено, окружена љубављу, захвалношћу и оним што је одувек желела: породицом.
Њена прича је пример да живот не мора увек ићи оним путем који очекујемо, али да снага, истрајност и вера у себе на крају увек пронађу свој дом, у осмеху детета, у миру који доноси зрелост и у спознаји да је све дошло баш онда када је требало, наводи Она.рс