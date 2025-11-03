КУПИТЕ ВЕЋЕ НОВЧАНИКЕ ЈЕР НОВАЦ СТИЖЕ Ова три знака имаће невероватну срећу у новембру ОНИ ЋЕ ЗАДОВОЉНО ТРЉАТИ РУКЕ
Ови знакови ће имати невероватну срећу у новембру.
Месечни хороскоп за новембар открива који знакови Зодијака ће овог месеца задовољно трљати руке! Астролози су навели три којима ће се посрећити са парама, било да ће их изненадити добитак на играма на срећу, неко ће им вратити стари дуг или ће добити повишицу!
Близанци
За Близанце новембар ће донети велике промене у животу и нове пословне пројекте. Највероватније ће им финансијски успех доћи кроз посао - добиће унапређење или позамашан бонус. Постоји могућност и да ће само променити фирму, а започеће радни однос у компанији која има боље услове.
Девица
Звезде су намигнуле Девицама и овог месеца решиле да им буквално поклоне паре. Могућ је добитак на лутрији или неким играма на срећу, а није искључено ни да ће једноставно наћи паре на улици! Ово ће им омогућити да купе ствари о којима су дуго сањали. Оно што никако у овом случају не би требало да раде јесте да тај новац ставе у "штек", изазваће "одлив" пара у блиској будућности.
Вага
Ваге такође очекује повећање прихода. Звезде ће бити великодушне, чак и ако буду морали да раде више него иначе, плата ће бити таква да ће се буквално отиматиза посао. Ипак, ова срећа ће трајати само у новембру. Зато је савет звезда да овај новац одложите и сачувате за црне дане, јер ће такви сигурно доћи.