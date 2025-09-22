Има и Новосађана! УХАПШЕНИ ПЕДОФИЛИ У ВЕЛИКОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ АКЦИЈИ Спашено 165 деце, 188 особа иза решетака
У међународној акцији против интернет злостављача деце, у којој је учествовала и српска полиција, спасено је 165 жртава и ухапшено 188 осумњичених.
Министар Ивица Дачић истиче да је заштита деце на интернету апсолутни приоритет Србије и да компромиса нема.
Како је саопштено, акција је спроведена од 10. јула до 31. августа, уз учешће полиција из 15 земаља, а организована је под окриљем Министарства унутрашњих послова Уједињених Арапских Емирата. Поред бројних хапшења, привремено је одузето 153 електронских уређаја и затворено 113 налога који су служили за дистрибуцију забрањеног садржаја.
Српска полиција поднела је шест кривичних пријава против осумњичених С. С. (1995) из Суботице, П. М. (1969) из Пожаревца, М.Ђ. (1969) из Смедерева, Ф. Д. (2008) из Смедеревске Паланке, М. Ј. (1981) из Жабара и Е. Д. (1984), држављанина Русије, са привременим боравком у Новом Саду. Током претреса њихових станова заплењени су електронски уређаји са материјалом насталим искоришћавањем деце.
Операција је обухватила читав спектар онлајн експлоатације: од производње, поседовања и дистрибуције материјала до сексуалног изнуђивања, злоупотребе у онлајн играма, па чак и садржаја генерисаних вештачком интелигенцијом.
– Заштита деце и њихове безбедности на интернету апсолутни је приоритет и у томе неће бити компромиса – поручио је министар Дачић.
Да је реч о снажном примеру међународне сарадње, истакла је и генерална директорка Бироа за међународне послове МУП-а УАЕ Дана Хумаид Ал Марзуки:
– Кроз ову координисану операцију не само да смо разбили криминалне мреже, већ смо и пружили наду деци која су патила у тишини.