(ВИДЕО) На снази црвени метеоаларм ПОТОП НА ИБИЦИ Хитна помоћ и ватрогасци не стају! ЗАТВОРЕН ПРИСТУП ПОЈЕДИНИМ ГРАДОВИМА

30.09.2025. 19:40 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
поплава
Фото: printscreen/X mreža/Volcaholic

Шпанска метеоролошка агенција издала је црвено упозорење због кише за туристичка острва Ибицу и Форментеру, уз очекивану количину падавина до 180 mm у периоду од 12 сати.

Црвено упозорење због кише почело је у 11:00 по локалном времену у уторак и важи неколико сати, до 16:00. Шпанско острво је такође издала жуто упозорење за олује, од 08:00 до 18:00 у уторак, јавља BBC.

Ватрогасци на Ибици распоређени су како би спасили људе за које се верује да су заробљени у возилима и кућама, саопштиле су локалне власти острва.

Приступ градовима Сант Антони де Портмани и Санта Еулариа је затворен, извештавају локални медији, а главни пут Е-10 на Ибици је поплављен.

 

Мајорка, још једно Балеарско острво, такође је под ризиком од обилних падавина и поплава, па је шпанска метеоролошка агенција Аемет издала жуто упозорење за кишу и олује.

Службе за ванредне ситуације упозориле су на ризик од поплава и апеловале на људе да избегавају путовања и активности на отвореном.

Шпански медији извештавају да су службе за ванредне ситуације путем телефона обавестиле оне који су под црвеним упозорењем, молећи људе да избегавају подручја подложна поплавама, укључујући ниска места и подруме. Такође су упозорени да потраже више терене уколико вода уђе у њихове куће.

 

 У понедељак је упозорење било на снази на шпанском копну, у Валенсији, док је олуја Габриел погодила регион. Аемет је известио да је у подручју делте реке Ебро пало између 160 и 200 mm кише у периоду од шест до осам сати. Школе широм региона морале су да затворе врата.

 

Власти су у уторак смањиле степен опасности од обилних падавина са црвеног на жуто упозорење.

Ово се догађа годину дана након што је Валенциа доживела смртоносне и разорне поплаве, које су однела више од 230 живота.

