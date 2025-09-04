ОСНОВЦИ ИЗ СРБИЈЕ ОСВОЈИЛИ ТРИ МЕДАЉЕ У ШУМЕНУ
СРБИЈА ИМА ШАМПИОНЕ АЛГОРИТАМА Млади српски информатичари блистали у Бугарској
Са девете Европске јуниорске информатичке олимпијаде (Еуропеан Јуниор Olympiad ин Информатицс – ЕЈОИ) ученици из Србије вратили су се са три медаље.
Олимпијада се одржава од 29. августа до 4. септембра 2025. године у Шумену, Бугарска. Ово, најпрестижније информатичко такмичење за ученике основних школа, окупило је 96 такмичара из 24 европске земље, а наш тим остварио је значајан успех освајањем три бронзане медаље, објавило је Друштво математичара Србије.
Медаље су освојили: Ирина Станишић, Прва крагујевачка гимназија, Михајло Јаничић, Основна школа "Старина Новак”, Београд, Лазар Никић, Шабачка гимназија.
Члан тима Србије био је и Вељко Витковац, ученик Основне школе „Јован Поповић” у Крушевцу.
Руководиоци екипе били су Милица Настић, Основна школа „Андра Савчић”, Ваљево и Огњен Тешић, Математички факултет Универзитета у Београду.
Одабир такмичара, припреме и учешће на такмичењу, организовало је Друштво математичара Србије, уз подршку Министарства просвете и Министарства информисања и телекомуникација.
Континуиране припреме одржавале су се од новембра 2024. године. Наш тим је радио на усавршавању алгоритамских вештина. Такође, у склопу припрема, ове године је тим учествовао на неким од најпрестижнијих такмичења у Европи – инфО(1)цуп у Плоештију (Румунија) и ИАТИ у Шумену. На овим такмичењима су наши ученици освојили пет сребрних и две бронзане медаље. Део припрема за ово такмичење одржан је у периоду од 23. до 27. јула на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. Програм припрема је обухватао пробна такмичења и тематска предавања из алгоритама.
(Telegraf.rs / Друштво математичара Србије)