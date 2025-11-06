ПОЧЕЛЕ ПРИПЕМЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ АЕРОДРОМА Златибор постаје и авио тачка за туристе из света
ЧАЈЕТИНА: На Златибору, у насељу Обудојевица, почели су припремни радови на изградњи аеродрома.
У току је израда мастер плана, техничке документације и студије изводљивости ангажован је тим од 15 стручњака – инжењера, економиста и правника, уз подршку екстерних консултаната за радио-навигацију, безбедност и сертификацију.
– Планирамо модеран аеродром који ће Златибору отворити врата света и довести прве туристе директно из европских метропола – потврдио је председник општине Чајетина Милан Стаматовић за РИНУ.
Писта дужине 2.500 метара пратиће инфраструктурни комплекс који обухвата терминалну зграду са тржним центром, ресторанима и „фрее схопом“, капацитета до 100.000 путника годишње у почетној фази.
Предвиђени су и хелидром са заштитним зонама, контролни торањ са интегрисаним АТЦ системом и метеоролошком станицом, као и платформа за паркирање авиона.
Према пројекцијама, прве чартер линије повезиваће Златибор са Истанбулом, Бечом, Минхеном, Бањом Луком, Тиватом и Малмеом – градовима са снажним дијаспорама и туристичким везама са Србијом.
– Изградњом аеродрома Златибор постаје озбиљан центар елитног, али и руралног и еко-туризма, са велнес и гастрономском понудом светског нивоа – додао је Стаматовић.
Локација будућег аеродрома, према урбанистичким плановима, није обрасла шумом и налази се ван ужег центра Златибора, што омогућава оптималне услове за реализацију пројекта.