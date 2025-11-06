clear sky
10°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЧЕЛЕ ПРИПЕМЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ АЕРОДРОМА Златибор постаје и авио тачка за туристе из света

06.11.2025. 15:44 15:46
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
златибор
Фото: РИНА/Илустрација

ЧАЈЕТИНА: На Златибору, у насељу Обудојевица, почели су припремни радови на изградњи аеродрома.

У току је израда мастер плана, техничке документације и студије изводљивости ангажован је тим од 15 стручњака – инжењера, економиста и правника, уз подршку екстерних консултаната за радио-навигацију, безбедност и сертификацију.

– Планирамо модеран аеродром који ће Златибору отворити врата света и довести прве туристе директно из европских метропола –  потврдио је председник општине Чајетина Милан Стаматовић за РИНУ.

Писта дужине 2.500 метара пратиће инфраструктурни комплекс који обухвата терминалну зграду са тржним центром, ресторанима и „фрее схопом“, капацитета до 100.000 путника годишње у почетној фази.

Предвиђени су и хелидром са заштитним зонама, контролни торањ са интегрисаним АТЦ системом и метеоролошком станицом, као и платформа за паркирање авиона.

Према пројекцијама, прве чартер линије повезиваће Златибор са Истанбулом, Бечом, Минхеном, Бањом Луком, Тиватом и Малмеом – градовима са снажним дијаспорама и туристичким везама са Србијом.

– Изградњом аеродрома Златибор постаје озбиљан центар елитног, али и руралног и еко-туризма, са велнес и гастрономском понудом светског нивоа – додао је Стаматовић.

Локација будућег аеродрома, према урбанистичким плановима, није обрасла шумом и налази се ван ужег центра Златибора, што омогућава оптималне услове за реализацију пројекта.

аеродром златибор Чајетина туризам
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РЕКОРДНА ТУРИСТИЧКА ПОСЕТА Ево ко највише посећује Златибор
златибор

РЕКОРДНА ТУРИСТИЧКА ПОСЕТА Ево ко највише посећује Златибор

04.11.2025. 14:07 09:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај