ГРМЕЛО НА ПАСУЉАНСКИМ ЛИВАДАМА Мојсиловић на бојевом гађању ”мистралима 3+” и ”комарцима 2” (ФОТО, ВИДЕО)
БЕОГРАД: Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић присуствовао је данас, на полигону "Пасуљанске ливаде", бојевим гађањима по циљевима на копну и у ваздушном простору савременим средстава ратне технике која су у претходном периоду уведена у наоружање Војске Србије и, том приликом, најавио да следеће годину ВС очекује пријем великог контингента савремених средстава ратне технике.
Како је саопштено из Министарства одбране, припадници Војске Србије из састава јединица Копнене војске налазе се на обуци за борбену употребу савремених средстава ратне технике која су у претходном периоду уведена у наоружање Војске Србије.
Како се наводи, обука је прво реализована на мирнодопским локацијама јединица, док се у завршном делу на полигону "Пасуљанске ливаде" изводе тактичка увежбавања уз реализацију бојевих гађања по циљевима на копну и у ваздушном простору.
Дејствовано је из ракетних система за противваздухопловна дејства "мистрал 3+", борбених даљински пилотираних ваздухоплова за једнократну употребу "комарац 2" и нових ручних бацача граната.
Циљеви у ваздуху биле су школско-тренажне летелице из система лутајуће муниције СМ-2.
Генерал Мојсиловић је на крају данашњих активности разговарао са војницима и старешинама на обуци и одао им признање на достигнутом нивоу оспособљености и приказаном умећу, вештинама и посвећености.
Он је истакао да је опремљеност јединица наоружањем из којег је данас успешно дејствовано резултат системског развоја способности Војске Србије у складу са усвојеним плановима и програмима и додао да нас у години пред нама очекује пријем великог контингента савремених средстава ратне технике.
Поред Мојсиловића, релизацији бојевих гађања присуствовали су и командант Копнене војске генерал-мајор Зоран Насковић, командант Команде за обуку бригадни генерал Драгиша Златковић, начелник Управе за развој и опремање (Ј-5) бригадни генерал Станисав Мијаиловић и заменик команданта Копнене војске бригадни генерал Владан Милосављевић.