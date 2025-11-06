clear sky
ПРЕТЊЕ СМРЋУ УПУЋЕНЕ МИЛОРАДУ ПУПОВЦУ „Ово је тек врх леденог брега“, саопштили из СДСС-а

06.11.2025. 19:37 19:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
milorad popovac YT
Фото: screenshot/ N1

ЗАГРЕБ: Самостална демократска српска странка (СДСС) поднела је данас пријаву Равнатељству полиције у Хрватској због озбиљних претњи смрћу које су упућене председнику странке, Милораду Пуповцу.

Како је наведено у пријави, претње су објављене у коментарима на званичној Фејсбук страници СДСС-а, испод објаве од 28. октобра 2025. године, у којој је пренет говор Пуповца из Хрватског сабора. Реч је о његовом излагању поводом округлог стола на којем су, како наводе, поједини учесници негирали жртве и злочине почињене у усташком логору Јасеновац.

„Ово је тек врх леденог брега, ако се има у виду количина говора мржње која се свакодневно обрушава на СДСС као странку и њеног председника“, наводи се у званичном саопштењу странке.

Према подацима из пријаве, испод поменуте објаве појавили су се бројни коментари који садрже отворене претње животом Милораду Пуповцу, као и позиве на насиље према припадницима српске националне мањине и особама повезаним са СДСС-ом.

Полицији су достављени и фотографски докази – снимци екрана који приказују садржај спорних коментара.

У пријави се захтева да полиција, у складу са законским овлашћењима, идентификује ауторе претњи, утврди постојање елемената кривичних дела претње и подстицања на насиље, као и да предузме све мере прописане хрватским законодавством.

Из СДСС-а истичу да је ово само један од бројних случајева у којима су њихови представници и симпатизери изложени говору мржње и јавним нападима, што, како упозоравају, ствара атмосферу нетрпељивости и угрожава безбедност припадника српске заједнице у Хрватској.

