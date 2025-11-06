clear sky
ИМА ТЕЖЕ ПОВРЕЂЕНИХ Тешка саобраћајна несрећа на Зрењанинском путу САОБРАЋАЈ БИО У ПРЕКИДУ КОД БЕСНОГ ФОКА (ВИДЕО)

06.11.2025. 20:22 20:27
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Коментари (0)
Фото: MUP Srbije, ilustracija

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас касно поподне на Зрењанинском путу.

Према првим информацијама, једна жена је након овог удеса остала без свести, док се недалеко од ње налази тешко повређен мушкарац, објављено је на Инстаграм профилу 192_rs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Како "Блиц" сазнаје, до саобраћајне несреће дошло је код скретања за Опово на Зрењанинском путу. 

Саобраћај је био обустављен.

 

саобраћајна несрећа зрењанински пут
Вести Хроника
