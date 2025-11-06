ИМА ТЕЖЕ ПОВРЕЂЕНИХ Тешка саобраћајна несрећа на Зрењанинском путу САОБРАЋАЈ БИО У ПРЕКИДУ КОД БЕСНОГ ФОКА (ВИДЕО)
06.11.2025. 20:22 20:27
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас касно поподне на Зрењанинском путу.
Према првим информацијама, једна жена је након овог удеса остала без свести, док се недалеко од ње налази тешко повређен мушкарац, објављено је на Инстаграм профилу 192_rs.
Како "Блиц" сазнаје, до саобраћајне несреће дошло је код скретања за Опово на Зрењанинском путу.
Саобраћај је био обустављен.